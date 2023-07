Finalmente Jankto: «Sono felice» 

Fine del tormentone: Jakub Jankto ha firmato il contratto che lo lega al Cagliari, saluta i tifosi con un video sui canali social del club e scende in campo per il primo allenamento con Claudio Ranieri e i suoi nuovi compagni. Ora, però, il tecnico aspetta altri rinforzi. Intanto Tommaso Augello, che già oggi potrebbe vestirsi di rossoblù, e poi, come ribadito ieri in conferenza stampa, un difensore centrale d'esperienza e due attaccanti per completare un reparto che, al momento, conta sugli over 30 Lapadula (tra l'altro ancora out dopo l'intervento al setto nasale) e Pavoletti.

Ecco Jankto

Tre giorni dopo il suo sbarco a Elmas, ecco finalmente la firma sul contratto: Jankto è un giocatore del Cagliari fino al 2025, con opzione per un terzo anno. Ed ecco anche le sue prime parole da giocatore rossoblù: «Sono molto felice di aver finalmente firmato col Cagliari. Speriamo che sia una stagione molto positiva. Ai tifosi dico che abbiamo bisogno del vostro supporto, noi in campo faremo quello che possiamo per ottenere la salvezza e soprattutto per farvi divertire».

Sorpasso in curva

Potenza del nome, Gian Marco Ferrari sembra aver superato José Luis Palomino per il ruolo di nuovo difensore centrale d'esperienza richiesto da Ranieri. L'argentino, che non è partito in ritiro con l'Atalanta per un infortunio, sembrava il prescelto, ma proprio le condizioni fisiche e le richieste economiche avrebbero convinto il Cagliari a virare sul difensore del Sassuolo, di due anni più giovane. Ferrari, da due anni capitano dei neroverdi, ha il contratto in scadenza e questo aiuterà il club rossoblù a spuntarla con un'offerta non superiore ai 2 milioni. L'arrivo di un difensore porterà all'uscita di Capradossi prima ed eventualmente Goldaniga poi, entrambi considerati fuori dal progetto per la stagione che verrà.

Cercasi punta

Ma Ranieri aspetta anche, se non soprattutto, rinforzi in attacco. Uscito dai radar Gabbiadini, che avrebbe chiesto un ricco triennale per lasciare Genova, il ds Bonato va a caccia di giocatori che possano ricoprire il ruolo di prima o di seconda punta. Magari giocatori con voglia di riscatto, come spiegato ieri in un intervento a Radio Rai: «Cerchiamo elementi reduci da esperienze non positive, che siano motivati a riscattarsi. Questo perché vogliamo una squadra che lotti su tutti i campi, una squadra coraggiosa». Ecco perché tra gli obiettivi c'è il nigeriano della Cremonese David Okereke, una delle poche note positive dei grigiorossi retrocessi in B. E in B con lo Spezia è retrocesso anche M'Bala Nzola, nonostante i suoi 13 gol. Obiettivo però molto complicato, visto che il suo nome figura tra i papabili delle grandi squadre alla ricerca di rinforzi in attacco, ultima l'Inter, che ha abbandonato la pista Lukaku. In questo caso, il Cagliari dovrebbe mettersi alla finestra e aspettare di capire se una di queste trattative si realizzerà o meno, per poi andare all'assalto. Si scandaglia anche il mercato estero, ma Ranieri vorrebbe avere i rinforzi al più presto per plasmare la squadra durante il precampionato. Ecco perché oggi ci potrebbe essere l'accelerata con la Sampdoria per chiudere lo scambio che porterebbe Augello di nuovo alla corte di Ranieri, con Barreca, assente da Asseminello ormai da due giorni, a fare il percorso inverso. E sempre nelle prossime ore si definirà l'acquisto dall'Inter del giovane Oristanio, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. In uscita, poi, Ciocci è atteso a Pescara, dove ripartirà dopo una stagione a guardare.

