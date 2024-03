«Finalmente il Tar ha parlato, ora si corre» 

All’indomani del respingimento da parte del Tar del ricorso elettorale presentato da Niside Muscas, il terzo candidato a sindaco nella sfida dello scorso maggio/giugno si concede una stilettata: «Finalmente ora ad Assemini possiamo tornare a fare politica», sorride Diego Corrias, che allora correva a capo di un primo abbozzo di campo largo, formula riproposta con successo il 25 febbraio alle elezioni regionali. «L’attesa della sentenza – spiega – mi pare aver condizionato sia Muscas sia il sindaco Mario Puddu: come dimostra l’immobilismo di questi primi otto mesi di consiliatura».

«Tranquilli e fiduciosi»

Il sindaco Puddu, in qualche modo, lo ammette: «Eravamo molto tranquilli e fiduciosi ma questa pendenza in qualche modo ci distraeva. Non vedevamo l’ora che la faccenda fosse conclusa. Ora andiamo avanti, contenti e con ancora più convinzione. Davanti a noi c’è ancora tanto, tanto da fare. Questa sentenza, così dettagliata, articolata, inequivocabile, dà la carica a me e a tutti i gruppi che sostengono la nostra coalizione: ho parlato di vittoria e lo confermo. Una sentenza avversa sarebbe stata, a mio avviso, un duro colpo alla fiducia dei cittadini nei confronti dell’istituzione elettorale. Personalmente ritenevo e ritengo non condivisibile la scelta di fare ricorso: ho sempre capito, visto il distacco risicato fra Corrias e Muscas, la necessità di una verifica veloce ma una volta che si è svolto il turno di ballottaggio ho trovato la cosa un po’ forzata».

«Contro nessuno»

Niside Muscas giura di non avere mai avuto intenzione di destabilizzare l’istituzione elettorale né il Comune: «Ripeto quello che ho detto fin dall’inizio, il mio non era un ricorso contro nessuno. L’ho presentato perché era palese che nei seggi fosse successo di tutto: lo hanno rimarcato la stampa, i cittadini, rappresentanti di lista, componenti di seggio. E lo riconoscono anche i giudici del Tar. Certo, sono delusa che il ricorso non sia stato accolto ma è chiaro che le cose, nello spoglio, non sono andate tutte bene. Non è colpa di scrutatori e presidenti: è che servono formazione e leggi elettorali più chiare».

L’idea dell’appello

Ricorrerà in appello, Muscas? «Non lo so», giura: «Non ci ho proprio pensato. Sentirò Antonella Zedda e il circolo di FdI di Assemini e valuteremo». Nel caso «resisteremo a pie’ fermo in Consiglio di Stato», ha fatto sapere a caldo, venerdì, l’avvocato Mario Barberio, che con il collega Stefano Porcu ha difeso Comune e sindaco. Vedremo.

«Giunta a rilento»

Nel frattempo, Corrias entra nel merito della sentenza: «Da certi passaggi mi pare evidente che il Tar non abbia ritenuto opportuno rientrare nelle valutazioni dei presidenti di seggio, cosa che trovo normale. Con lo stesso criterio con cui Niside Muscas chiedeva il riconoscimento di alcuni voti per sé era possibile attribuire altre schede a me o a Puddu. Le elezioni si vincono e si perdono nelle urne, e il risultato va accettato anche quando brucia perché perdi per otto o nove voti. Piuttosto, davvero, ora mi auguro che ad Assemini ci sia uno scatto in avanti dell’attività amministrativa», insiste il consigliere pentastellato: «Nel primo anno di consiliatura si gettano le basi della programmazione, mentre qui la Giunta non programma, rilascia solo patrocini gratuiti. E su una questione prioritaria come l’urgenza del personale in Municipio, ci si lascia passare sotto il naso un bando nazionale che ci avrebbe permesso di avere personale laureato a tempo indeterminato, grazie ai fondi Fesr, con costi e oneri di formazione a carico dello Stato: Assemini, a differenza del 70/80 per cento dei Comuni del Sud, ai quali il bando era destinato, non ha partecipato alla manifestazione d’interesse».

