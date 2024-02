Finalmente il Latte Dolce Blitz a Cassino con grassi 

Cassino 0

Latte Dolce 1

Cassino (3-5-2) : Stellato, Raucci (44’ st Ercolino), Maciariello, Mele (36’ st Lucchese), Coccorocchio, Mileto, Evangelista (31’ st Rossi), Darboe, D’Angelo, Mazzaroppi (42’ Magliocchetti), Abreu. Allenatore Carcione.

Latte Dolce (4-2-3-1) : Carboni; Pireddu, Cabeccia, Patacchiola, Canu (13’ st Aru); Piga, Piredda (18’ st Grassi); Salaris, Saba (20’ st Johnson), Muscas (31’ st Mureddu); Scognamillo (43’ st Marcangeli). Allenatore Giorico.

Arbitro : Collier di Gallarate.

Rete : 75’ Grassi.

Note : espulsi 4’ D’Angelo e 84’ Maciariello per condotta violenta. Ammoniti Darboe, Raucci, Maciariello, Patacchiola, Grassi, Marcangeli.

Cassino. «Tre punti che sono ossigeno puro contro una squadra che gioca davvero bene, l’espulsione ci ha indubbiamente agevolato»: così il tecnico Mauro Giorico ha commentato l’inatteso colpaccio messo a segno a Cassino contro la (ormai ex) vice capolista. Rete pesantissima quella realizzata da Grassi al 75’.

Match subito in discesa per la squadra sassarese: il Cassino rimane in 10 dopo soli 3’ a causa dell’espulsione di D’Angelo, reo di aver colpito Cabeccia con una gomitata. I padroni di casa vanno comunque vicini al vantaggio prima con Abreu, poi con Mazzaroppi. La risposta del Latte Dolce è una bordata di Piga che si infrange sulla traversa, complice il tocco decisivo di Stellato. Al 23’ Muscas da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta. Al 60’ doppia occasione per il Cassino con Magliocchetti: Carboni ribatte entrambi i tiri. Al 75’ la svolta: Muscas con un assist preciso serve il neo entrato Grassi che con un tiro imparabile da fuori area sigla la rete della vittoria. Nel finale seconda espulsione per il Cassino, questa volta è Maciarello.

