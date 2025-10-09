«Finalmente gli stagni stanno respirando» 

Nel canale 17 di Marceddì, che collega gli stagni di Corru mannu e Corru s'ittiri al mare, dopo quindici anni si rivedono i granchi. Ma nelle reti stanno entrando anche cefali, orate e spigole. Tira buon vento anche nella laguna di Mar’e Pontis, a Cabras: la mattina le barche rientrano con un bottino niente male. Da settimane respira nuovamente anche lo stagno di Is Benas, nel territorio di San Vero. È il risultato dei lavori per il ripristino dell'ossigenazione delle acque realizzati dal Consorzio di bonifica al quale la Regione a maggio ha affidato l’intervento. Per salvare gli stagni sono stati spesi (per ora) 300mila euro dei 2,5 milioni stanziati. Ma è solo l'inizio.

I pescatori

Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì, ha lottato anni per questo intervento: «Non ci sembra vero. Tre mesi fa nel canale, per la mancanza d’acqua a causa dei canali tappati, si poteva camminare, ora peschiamo. I mezzi hanno scavato fino a 4 metri, per avere un lavoro ottimale però serve una draga. E dal Consorzio hanno fatto sapere che a gennaio ci sarà un nuovo intervento con questo mezzo. Intanto per ora hanno salvato il nostro futuro».

«Hanno fatto un lavoro ottimale e in pochissimo tempo, ma soprattutto hanno ascoltato le indicazioni dei pescatori e questo non era scontato – sottolinea Raffaele Manca, presidente del Consorzio che gestisce il compendio di Is Benas - Finalmente il nostro stagno respira, è in salute e si vede dai branchi di novellame presenti. I lavori erano necessari per salvare la nostra laguna e non solo». A Cabras per due mesi gli operai del Consorzio hanno lavorato per liberare lo stagno dalla mercerella che in questi anni si è espansa anche nei canali di collegamento a mare, causando fenomeni di ostruzione che impedivano il ricambio dell'acqua.

Il materiale

Tutto ciò che nei mesi scorsi è stato eliminato dai canali, quindi sabbia e calcare, è stato posizionato ai lati dei corsi d’acqua e lì resterà: «Dallo studio ingegneristico affidato ad alcuni esperti è emerso che non si tratta di un materiale pericoloso e inquinante - ha spiegato Carlo Corrias, presidente del Consorzio di bonifica - ecco perché potrà rimanere in quelle zone senza generare problemi».

