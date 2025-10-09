VaiOnline
Cabras, Terralba, San Vero.
10 ottobre 2025 alle 00:23

«Finalmente gli stagni stanno respirando» 

I pescatori: le nostre reti piene grazie alla pulizia dei canali per il mare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel canale 17 di Marceddì, che collega gli stagni di Corru mannu e Corru s'ittiri al mare, dopo quindici anni si rivedono i granchi. Ma nelle reti stanno entrando anche cefali, orate e spigole. Tira buon vento anche nella laguna di Mar’e Pontis, a Cabras: la mattina le barche rientrano con un bottino niente male. Da settimane respira nuovamente anche lo stagno di Is Benas, nel territorio di San Vero. È il risultato dei lavori per il ripristino dell'ossigenazione delle acque realizzati dal Consorzio di bonifica al quale la Regione a maggio ha affidato l’intervento. Per salvare gli stagni sono stati spesi (per ora) 300mila euro dei 2,5 milioni stanziati. Ma è solo l'inizio.

I pescatori

Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì, ha lottato anni per questo intervento: «Non ci sembra vero. Tre mesi fa nel canale, per la mancanza d’acqua a causa dei canali tappati, si poteva camminare, ora peschiamo. I mezzi hanno scavato fino a 4 metri, per avere un lavoro ottimale però serve una draga. E dal Consorzio hanno fatto sapere che a gennaio ci sarà un nuovo intervento con questo mezzo. Intanto per ora hanno salvato il nostro futuro».

«Hanno fatto un lavoro ottimale e in pochissimo tempo, ma soprattutto hanno ascoltato le indicazioni dei pescatori e questo non era scontato – sottolinea Raffaele Manca, presidente del Consorzio che gestisce il compendio di Is Benas - Finalmente il nostro stagno respira, è in salute e si vede dai branchi di novellame presenti. I lavori erano necessari per salvare la nostra laguna e non solo». A Cabras per due mesi gli operai del Consorzio hanno lavorato per liberare lo stagno dalla mercerella che in questi anni si è espansa anche nei canali di collegamento a mare, causando fenomeni di ostruzione che impedivano il ricambio dell'acqua.

Il materiale

Tutto ciò che nei mesi scorsi è stato eliminato dai canali, quindi sabbia e calcare, è stato posizionato ai lati dei corsi d’acqua e lì resterà: «Dallo studio ingegneristico affidato ad alcuni esperti è emerso che non si tratta di un materiale pericoloso e inquinante - ha spiegato Carlo Corrias, presidente del Consorzio di bonifica - ecco perché potrà rimanere in quelle zone senza generare problemi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana