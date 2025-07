Finalmente Folorunsho è del Cagliari 

Le visite mediche a Roma e poi, finalmente, Michael Folorunsho potrà essere annunciato come nuovo giocatore del Cagliari. Dopo Gennaro Borrelli, il centrocampista del Napoli è pronto a trasformarsi nel secondo acquisto del mercato rossoblù. In attesa di sbloccare il mercato delle uscite, si cerca anche una seconda punta che possa completare l’organico. Sfumata l’idea Sebastiano Esposito, ecco spuntare la pista turca con il classe 2005 Semih Kilicsoy.

La svolta

La trattativa tra Cagliari e Napoli è finalmente arrivata ai titoli di coda. Accordo raggiunto tra i club per il centrocampista romano Michael Folorunsho, che sbarcherà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto già fissato in 8 milioni. Oggi il giocatore è atteso a Villa Stuart per le visite mediche. Difficile che raggiunga i compagni in Val Camonica, più probabile che Folorunsho domani vada prima a Linate e poi a Linz, in Austria, dove il Cagliari domani sera giocherà in amichevole col Galatasaray. Escluso un suo impiego immediato, visto che l’ex Bari non ha svolto il ritiro di Dimaro col Napoli e quindi dovrà ritrovare una condizione ottimale, per mettersi al passo di Zappa e compagni.

Pista turca

Abbandonato Sebastiano Esposito, il ds Angelozzi continua la ricerca di una seconda punta che possa affiancare Piccoli e completare la rosa di attaccanti a disposizione di Pisacane. L’ultima ipotesi è quella che porta a Semih Kilicsoy, attaccante del Besiktas, classe 2005, che nella scorsa stagione ha totalizzato 32 presenze in campionato con 3 reti e 4 assist. Stagione caratterizzata da qualche problemino fisico, ma Kilicsoy è finito anche nel mirino di Vincenzo Montella, che lo ha fatto entrare nel giro della nazionale turca, dove ha già messo insieme 4 presenze. Operazione orchestrata dall’agente del giocatore, Pastorello, col Cagliari che punta al prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.

Ecco Gallego

E nel giro di conoscenza dei collaboratori nello staff di Fabio Pisacane, spazio allo spagnolo Alberto Gallego. L’allenatore ha subito svelato un piccolo segreto: «Ero in contatto con alcune realtà dell’Arabia Saudita, stavo valutando diverse opportunità. Poi con Fabio abbiamo iniziato a parlare di calcio. Ci siamo capiti subito, le nostre idee si sono incontrate. Da lì è nata una bella relazione e l’opportunità di venire a lavorare nel Cagliari. Mi sento fortunato ad essere qui».

E con Pisacane c’è un’idea precisa di quello che dovrà essere lo stile di gioco dei rossoblù: «La idea di possesso che c’è in Spagna e l’idea di far toccare la palla a tutti i giocatori. Vogliamo uno stile vicino a quello caratteristico delle squadre spagnole. Il pensiero di Fabio è quello di un gioco di posizione: si parla di triangoli, terzo uomo. Non vogliamo aspettare, come spesso capita in Italia. E’ un gioco che richiede tempo, per questo abbiamo iniziato a lavorare così fin dal primo giorno e mi rendo conto che miglioriamo ogni giorno che passa».

