«Finalmente festeggiamo “Brusa la vecia”»  

Una festa che ha il potere di “bruciare” tutto ciò che di brutto è accaduto durante l’anno appena concluso. Ieri notte tante famiglie di Arborea, nei campi dove trascorrono le loro giornate al lavoro, hanno festeggiato “Brusa la vecia”. Un rito che si è ripetuto tra canti e balli fino a tarda notte, ma anche buon cibo locale e tanti abbracci.

Al centro come sempre è stato messo un grande fantoccio che è stato poi divorato dal fuoco. Così vuole la tradizione importata dai veneti nel 1928. La famiglia Sardo è una di quelle che nel paese della bonifica festeggia da più tempo "Brusa la vecia”. «Un momento che aspettiamo tutto l’anno - racconta il 52enne Simone Sardo - intimo e sentito che viviamo assieme alla nostra famiglia e agli amici più cari. Bruciamo da sempre le frasche nel nostro campo sulla strada 24, è di buon auspicio per l’anno che è appena cominciato. Ho conosciuto questa tradizione da bambino». Ma non solo: «Una credenza dice anche che il fuoco - conclude Sardo - scalda la terra in vista del prossimo raccolto». Oggi invece “Brusa la vecia” sarà organizzata dalla Pro Loco. Il grande falò illumina il cielo del paese dalle 20.30. L'appuntamento è nel piazzale del Centro fieristico, lungo la strada 19 est.

