Finalmente ecco le pariglie, via Mazzini regala emozioni 

Il gran finale non ha deluso le aspettative. Sarà stata la voglia di riscatto, dopo una domenica segnata dal maltempo e da una chiusura anticipata decisa dalla Questura che ha lasciato l’amaro in bocca.

Sarà stato il calore del pubblico, numeroso come non mai ieri lungo il percorso di via Mazzini. Ma l’ultimo atto della Sartiglia è una centrifuga di brividi ed emozioni.

L’attesa

Il corteo dei 126 intrepidi cavalieri si fa attendere: sono già le 17.15 quando il ritmo inconfondibile dei tamburi accompagna il passo elegante del capocorsa designato dal gremio dei Falegnami. Appena il tempo di ammirare la straordinaria bellezza dei quarantadue terzetti ed è subito spettacolo puro.

La prima discesa del capocorsa Fabrizio Manca e dei suoi aiutanti, Corrado Massidda e Ignazio Lombardi è un galoppo potente e composto. Braccia sulle spalle dei compagni e sfrecciano tra gli applausi anche Giovanni Utzeri, Andrea Zucca e Paolo, protagonisti domenica della giostra guidata dai Contadini.

I brividi

I successivi quindici minuti sono tutti da vivere con il cuore in gola. Nella Sartiglia, ieri più che mai sostantivo femminile grazie alle prodezze della amazzoni in via Duomo, è ancora una donna a scatenare il boato della folla: all’uscita del portico Andrea Concas e Federico Misura sono già in piedi, pronti ad essere “scalati” da un’agilissima Antonella Rosa che concede il bis e ripropone un impeccabile ponte volante.

Appena il tempo di riprendere fiato ed ecco il secondo, servito senza sbavature, da Micheal Casula, Roberto Volturo e Marco Pau. La tensione della domenica ha ceduto il passo all’audacia e sulla sabbia di via Mazzini è già pronto il tre su tre con centrale girato eseguito alla perfezione da Antonio Giandolfi, Salvatore Aru e Stefano Spiga. Altre immagini da consegnare agli archivi dei migliaia di smartphone puntati sulla pista quando da “Su Brocci” spuntano Daniele Mattu, Alessio Piras e Cristian Sarais, tutti e tre in piedi sulle groppe dei cavalli al galoppo. Francesco Serra, Marco Serra e Antonio Cuccu, avvolti nei loro abiti spagnoli, regalano al pubblico un numero con laterali in piedi. Qualche pariglia si accontenta del semplice saluto, poi è il turno di Davide Fiori, Rodolfo Manni e Gianluca Fais che si cimentano nel terzo ponte volante della serata.

La caduta

Finisce con una caduta, fortunatamente senza conseguenze, il tentativo di verticale in sella di Francesco Armas, Luca Barra e Gianluca Faedda, ma è lo stesso cavaliere ruzzolato a tranquillizzare tutti rimettendosi in piedi e raggiungendo i suoi compagni.

Che sia Carnevale lo ricordano al pubblico Cristian Matutzi, Graziano Pala e Marco Arca che si presentano al galoppo con parrucca in testa e abiti succinti. Il veterano di Sartiglia Enrico Fiori concede, con i suoi compagni Mauro Secci e Giuseppe Sedda, un “centrale” in piedi. Poi ancora buoni tre su tre, come quello di Francesco Carboni, Paolo Soddu e Salvatore Montixi o di Andrea Solinas, Alessio Garau e Gianluca Russo.

Selle in mano

Qualcuno con variante come quello proposto da Luigi Iriu, Salvatore Vacca e Paolo Mele, in piedi sulla groppa con la sella in mano. L’ultima immagine, come da copione, è quella del capocorsa Fabrizio Manca che assieme ai suoi scudieri, chino sul cavallo impartisce l’ultima benedizione.

Poi l’ultima sfilata dei 126 protagonisti sul percorso sabbioso si via Mazzini con migliaia di persone che, dietro le transenne, li acclamano chiedendo loro anche una rosetta come ricordo. E come da trazione quindi cala il sipario sulla Sartiglia 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA