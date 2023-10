Finalmente Dinamo, ma che fatica 

Sassari 80

Treviso 76

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 8 (3/6, 0/2, 1 r.), Pisano ne, Treier 5 (1/3 da tre, 3 r.), Tyree 18 (4/6, 2/5, 1 r.), Kruslin 2 (1/2, 0/2, 3 r.), Whittaker 4 (0/3, 1/2, 1 r.), Gandini ne, Gentile 3 (0/2, 1/1, 3 r.) Diop 11 (2/8, 7 r.), Gombauld 11 (4/5, 5 r.), McKinnie 11 (4/5, 4 r.), Charalampopoulos 7 (2/5, 0/1, 2 r.). Allenatore Bucchi.

De Longhi Treviso : Bowman 18 (4/8, 2/5, 4 r.), Booker 11 (4/7, 1/2, 4 r.), Zanelli (0/2 da tre, 1 r.), Harrison 9 (1/2, 0/5, 1 r.), Torresani ne, Faggian 3 (1/2),Young 6 (0/3, 1/6, 1 r.), Scandiuzzi ne, Mezzanotte 9 (0/2, 3/4), Allen 9 (4/7, 0/2, 6 r.), Camara 7 (3/4, 8 r.), Paulicap 4 (0/2, 8 r.). Allenatore Vitucci.

Arbitri : Baldini, Giovannetti e Marziali.

Parziali : 16-15; 36-34; 57-55.

Note : tiri liberi Sassari 22/31, Treviso 21/30. Percentuali di tiro Sassari 28/64 (6/18 da tre, ro 14 rd 27); Treviso 24/63 (7/26 da tre, ro 13, rd 24).

Sassari. «Non ci siamo mai arresi neppure quando sbagliavamo»: la chiave della gara è probabilmente nelle parole di Breein Tyree. L’americano ha debuttato con una prestazione notevole in attacco trascinando la Dinamo alla prima vittoria stagionale: 80-76 su Treviso, avversaria ostica e irriducibile. Gara equilibratissima, speculare per molti versi anche nell’utilizzo dei cambi: coach Bucchi ha ruotato dieci giocatori nel primo quarto, imitato dal collega Vitucci. Rotazioni che hanno generato un po’ di confusione nel gioco delle due squadre, almeno nel primo quarto. Va detto però che per Bucchi è stato quasi un passaggio obbligato, visto che è la terza settimana che inserisce un giocatore: prima McKinnie, poi Charalampopoulos, ora Tyree.

Note positive

L’esordio di Tyree, giocatore di talento offensivo che sa inventarsi i canestri senza bisogno di un gioco a due, è una buona notizia. Come la voglia di Diop di dominare, anche se esagera con la foga e perde qualche pallone di troppo. E così i tagli rapidi verso canestro di Gombauld, che inizia a integrarsi. La voglia di giocare insieme c’è ed è la base per l’intesa che verrà. Anche la difesa accusa sempre meno quei vuoti di aiuto reciproco che hanno condizionato le prime due partite.

La cronaca

Diop è in quintetto ma inizia pasticciando e viene sostituito da Gombauld. A spezzare l’equilibrio di una gara un po’ frenetica e con diversi errori pensa il debuttante Tyree, che infila due triple e col contropiede di Gombauld fa 16-11 al 9’. Migliorano gli attacchi nel secondo quarto e le bombe di Mezzanotte ridanno la parità: 26-26.

Nel terzo quarto Sassari va a +8 con Gombauld ma non basta perché Booker e Allen recuperano. Non è sufficiente neppure il +6 a 140 secondi dal termine. Bowman segna i due liberi del -1, Diop quelli del +3 a 12 secondi dal termine. Gli arbitri fischiano un fallo antisportivo a McKinney, Harrison segna dalla lunetta ma la tripla della vittoria di Bowman è corta e Cappelletti dalla lunetta chiude la partita.

