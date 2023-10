Finalmente Desogus «Dura star fuori, pronto a giocarmela» 

Bello l'abbraccio dei tifosi, certo, bello anche aver rivisto il Cagliari gonfiare la rete avversaria per quattro volte. Ma il sorriso più grande, quello che ha illuminato lo “Zoboli” di Carbonia, è stato certamente quello di Jacopo Desogus, attaccante cagliaritano, ma che ci tiene a ricordare le origini di Gergei. Un tunnel infinito, quello in cui Desogus si è trovato fin dai primi giorni di ritiro. Un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per tre mesi e ieri, finalmente, rieccolo in campo. «Anche se era solo un'amichevole», spiega nel dopo partita, «è stato bello tornare, il campo mi mancava tantissimo».

Brivido

La caviglia destra lo ha tradito nei primi allenamenti ad Asseminello, a luglio. Un infortunio che lo ha costretto a restare a guardare. Non il massimo quando hai appena 21 anni e vorresti spaccare il mondo. O, più semplicemente, metterti in luce con l'allenatore. Soprattutto se l'allenatore è Claudio Ranieri. Che in questi mesi lo ha aspettato, regalandogli sempre parole al miele. Fino a ieri, quando dopo 25' è entrato in campo al posto di Sulemana. Un brivido, neanche piccolo, quando nella ripresa è rimasto a terra, tenendosi proprio quella caviglia che lo ha tormentato per mesi. «Tutto a posto. Nei primi minuti è stato bello rivedere il campo. Poi ho avuto una storta dopo aver calciato, ma è passato subito». È rimasto fino alla fine, cercando le sue giocate dall'esterno e sfiorando un paio di volte anche il bersaglio grosso. Ora Desoogus vuole recuperare il tempo perso, anche per ringraziare a modo suo Ranieri: «Le parole del mister fanno piacere, è una persona incredibile, ma devo dimostrare ancora tanto».

Fuori dal tunnel

Ha aspettato a lungo questo momento. «Vedere i compagni e non poterli aiutare è stato fastidioso. Pensavo che l'infortunio durasse meno, ma ora sto bene e sono di nuovo in gruppo». Questo conta, perché il Cagliari, per tirarsi fuori dai guai, ha bisogno di tutti. Anche del giovane Desogus: «Non siamo soddisfatti, ma abbiamo affrontato partite molto difficili. Dobbiamo dare tutti più del 100% e sono certo che ce la faremo». Magari con Desogus in campo. L'esordio in Serie A è un sogno a occhi aperti: «Ora voglio andare sempre forte in allenamento e mettermi a disposizione per esser pronto se il mister dovesse aver bisogno. Sogno l'esordio, voglio fare qualcosa per il Cagliari. E sogno anche il mio primo gol in A, magari sotto la curva...». Sfruttando anche gli insegnamenti di due maestri come Zeman, lo scorso anno a Pescara, e Ranieri: «Ho fatto una scelta e l'esperienza di Pescara mi è servita sia personalmente che professionalmente, sono cresciuto tanto, per me era la prima volta fuori casa da solo. Poi ho incontrato Zeman, ho cercato di imparare il più possibile. Da Zeman a Ranieri, per me è stata davvero una grande fortuna avere allenatori simili».

