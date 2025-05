Finalmente Cappai: «Voglio questo titolo» 

Quartu torna a essere tempio della grande boxe. E lo fa con una notte di caratello, stanotte, al PalaFerrini di via Pessina. È la notte di Patrick Cappai: il campione mondiale Wbc Youth Silver va all’assalto del titolo Internazionale Wbc Silver dei pesi piuma contro il nicaraguense, con passaporto spagnolo, Ricardo Martinez. «Un match duro», dice papà Fabrizio che lo allena e lo segue all’angolo, «ma alla portata di Patrick», aggiunge. Dovesse riuscirci, sarebbe il completamento di un puzzle ricco già di tasselli importanti: non solo il titolo mondiale, ma anche due titoli italiani conquistati da dilettanti, ma soprattutto il trampolino di lancio verso la scalata alla classifica della Wbc, nel mondo, ed Ebu, in Europa. Cappai, infatti, è già sfidante per il titolo europeo Silver (l’anticamera del titolo europeo vero e proprio). «Spero di dimostrare cosa valgo», dice Patrick, terzo esponente di una famiglie di pugili campioni, dopo papà Fabrizio e il fratello Manuel (due volte olimpionico). «Martinez è forte ma ci siamo preparati a lungo per questo appuntamento», dice ancora.

Ricchissimo il sottoclou della riunione organizzata da Giulio Spagnoli e dal Team Cappai. Sul ring 16 tra i dilettanti sardi più promettenti e due match con altrettanti professionisti sardi: Jonathan Rubino contro Reynaldo Cajina e il gallo campione continentale Ibo Nicola Mancosu contro Yin Caicedo. Il primo gong suonerà alle 19. ( ma. mad. )

