Finalmente apre il Polo intermodale 

Cosa comporti effettivamente l’apertura, ancora non è chiaro. Nel senso che probabilmente questa apertura al momento riguarderà solo l’aspetto ferrovie e non quello dei pullman. Certamente però saranno resi disponibili gli stalli per la sosta delle auto: 67 parcheggi che restituiranno un po’ di respiro agli automobilisti che dopo la riqualificazione di piazza Ungheria hanno visto ridotti all’osso gli spazi a disposizione.

Se si considera che i lavori sono “quasi ultimati” da dicembre 2021 e che del progetto si parla almeno dal 2008, la data è da cerchiare sul calendario. Martedì 6 giugno sarà inaugurato il Centro intermodale, nato per creare un interscambio tra gomma e ferro, integrando il trasporto pubblico su treno con quello sui bus.

L’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu conferma: «Finalmente siamo pronti, al taglio del nastro sarà presente anche l’assessore regionale ai Trasporti, Aldo Salaris».

L’apertura

Le incognite

Resta un’incognita il futuro della stazione Arst di via Cagliari: più volte la Giunta Sanna ha manifestato l’intenzione di ricavare un parcheggio nella grande area. L’ipotesi era stata ventilata anche da Simone Prevete, che cura la delega ai Lavori pubblici, subito dopo l’aperta del cantiere in piazza Manno che sta creando notevoli disagi al traffico. Ma sui tempi dell’eventuale trasferimento in via Ghilarza dell’Azienda regionale sarda trasporti, al momento nessuna certezza. Ultimo aspetto da definire, la gestione della nuova infrastruttura.

Opera infinita

L’attesa è stata lunga, ben 15 anni da quando Regione, Provincia e Comune sottoscrissero il protocollo d’intesa per lo studio di fattibilità dell’opera, finanziata con il Piano azione e coesione. Degli otto milioni di euro inizialmente stanziati, solo la metà sono rimasti disponibili per il primo lotto funzionale dopo la riprogrammazione delle risorse stabilita dagli uffici cagliaritani. Per la posa della prima pietra si è dovuto attendere fino ad aprile del 2019: i lavori, affidati all’impresa Consorzio stabile Medil scarl, si sarebbero dovuti concludere 285 giorni dopo. Di anni ne sono trascorsi quattro, nonostante la struttura principale, collegata alla stazione ferroviaria attraverso un sottopasso, sia pronta da tempo. A rallentare l’iter è stata la viabilità di accesso in via Ghilarza. Causa penuria di fondi, la realizzazione delle due rotatorie, una all’incrocio con via Baracca l’altra con via Marroccu, è andata avanti a rilento. E di conseguenza è slittato il collaudo della piattaforma, previsto a marzo 2020.

La struttura

Il conto alla rovescia segna meno sette: tra una settimana l’amministrazione civica toglierà il velo alla nuova opera, composta da una corte centrale destinata a diventare stazione di scambio e spazio pubblico e circondata da un piazzale con aree di arrivo e partenza degli autobus urbani ed extraurbani, spazi per i taxi e parcheggi a raso. L’augurio ovviamente è che non sia un’inaugurazione “di facciata” ma che a questa segua a stretto giro il trasferimento anche della stazione Arst da via Cagliari. Perché la partita vera, per la città, è il recupero di quella grande area a ridosso del centro.

