«Finalmente apre il cavalcaferrovia» 

Undici anni fa l’inizio dei lavori, ieri il cavalcaferrovia sulla Statale 388 “Tirso Mandrolisai”, nel territorio di Simaxis, è stato aperto. L’opera, realizzata da Rete ferroviaria italiana, sostituisce il passaggio a livello lungo la strada ferrata Cagliari-Golfo Aranci. «Adesso possiamo stare tutti più tranquilli – ha commentato il sindaco Giacomo Obinu - Non conto gli incidenti stradali, anche mortali, accaduti nell'incrocio a raso. Avrei gradito avere la notizia dell'apertura del ponte da Rete Ferroviaria, invece nessuno ci ha comunicato nulla». L’infrastruttura comprende un sistema di scavalco della linea ferroviaria e una nuova viabilità d'accesso, costituita da rampe che raggiungono un'altezza di circa 9 metri e si innestano sulla strada Statale 388 «assicurando un collegamento più sicuro ed efficiente per il traffico locale» fanno sapere da Rete Ferroviaria. L’opera, del valore di circa 7 milioni, è stata cofinanziata dalla Regione e realizzata in convenzione con Anas. Il nuovo cavalcaferrovia rientra nel più ampio programma di eliminazione dei passaggi a livello che Rfi sta portando avanti in Sardegna e nel resto d'Italia per incrementare la sicurezza ferroviaria e migliorare la regolarità della circolazione. ( s.p. )

