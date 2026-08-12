«Finalmente a Cagliari, canterò gli anni ‘80 con Napoli nel cuore» 

Non ha più il caschetto biondo che ha fatto storia («Era impegnativo tenerlo sempre in ordine») ma la sua è una storia nella storia. Del primogenito di sei figli – con papà calzolaio e mamma casalinga – che ha lasciato la scuola per lavorare, e di chi ce l’ha fatta a prendersi la sua rivincita, perché dice che poi il Signore l’ha premiato. Anche se insieme al successo è arrivata anche la camorra e ha dovuto lasciare Napoli: «Una vicenda schifosa, cose che non dovrebbero capitare». Comunque Nino D’Angelo – 69 anni, 50 di carriera e 41 album – dice che il cuore è sempre lì: «Le radici manco la camorra te le distrugge».

Mentre parla un po’ di tutto è pronto a portare l’ultima tappa estiva de “I miei meravigliosi anni ’80… bis!” all’Arena della Fiera di Cagliari. Appuntamento fissato per giovedì prossimo, 20 agosto.

Erano davvero meravigliosi gli anni ’80?

«Sì, fantastici. Sono stati i migliori della mia vita: gli anni del successo, dell’amore, della famiglia, dei figli».

Con l’infanzia non è andata altrettanto bene. Giusto?

«È stata difficile: eravamo sei figli, papà faceva il calzolaio, mamma non lavorava. Lasciai la scuola per aiutare in casa, ma diciamo che poi il Signore mi ha premiato e mi ha fatto diventare quello che sono».

Papà non credeva che ce l’avrebbe fatta.

«Era un uomo semplice: credeva nel talento ma diceva che senza raccomandazioni non sarei arrivato in alto. L’ho smentito».

E lui come la prese?

«Non capiva nulla, era come stordito. Un giorno lo portai con me a un concerto, gli dissi: “Guarda, tutta questa gente è qui per me”».

E lui?

«Lo vidi commosso».

Cosa le ha insegnato la fama?

«A restare con i piedi per terra e a guardarmi sempre indietro, perché il successo può finire da un momento all’altro».

E il lavoro come gelataio alla stazione centrale?

«Mi ha insegnato ad aspettare. Mi ha insegnato anche la speranza, che io ho messo nei gelati perché dalla loro vendita campavo. E a conservare, perché nella vita non si può mai sapere cosa succederà».

Che effetto fa essere considerato la voce di Napoli?

«Napoli ha tante voci e tante anime. Il mio rapporto è con la Napoli più popolare. Anche se quella borghese che allora non mi apprezzava oggi mi viene a guardare».

Rimpianti o rimorsi?

«Nessuno: il successo non ammette rimpianti né rimorsi».

Neanche l’aver lasciato Napoli?

«L’ho fatto per proteggere la mia famiglia dopo che la camorra mi prese di mira. Mia moglie decise di andare a Roma, ci trasferimmo. Certo sono cose schifose, che non dovrebbero mai capitare, ma uno ci deve stare dentro per capire».

Le è mancata la sua città?

«Certo, tantissimo. Col tempo ho imparato ad amare anche Roma ma il mio cuore è sempre stato a Napoli. Ho combattuto con un senso di ingiustizia ma non avevo altra scelta».

Ha combattuto anche con la depressione.

«Sì, dopo la morte di mia madre. Chiesi aiuto a uno specialista e sono rinato, anche se ogni tanto capitano periodi di tristezza. Vorrei si capisse che è una patologia e non si deve provare vergogna. Se ne esce se ci si fa aiutare e non si stanno a sentire le persone che ti ripetono che non è niente».

È pronto per il primo live a Cagliari?

«Prontissimo e molto felice: era da anni che ci pensavo. Tanti mi hanno anche scritto parolacce dicendomi che anche la Sardegna è Italia. Ma non dipende sempre e solo dagli artisti dove si va. Tra l’altro amo la Sardegna. Sa, ho usato i primi soldi guadagnati per venire a Stintino, in vacanza. Avete un mare meraviglioso, siete tutti meravigliosi».

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