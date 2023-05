«Finali Uefa troppo vicine alla Nations League» 

Roberto Mancini attacca il calendario, con tre finali europee a ridosso della Nations League che vedrà impegnata la nazionale. «Avrei preferito qualche giorno in più per preparare le nostre due partite», ha detto il ct. La critica è arrivata ieri alla presentazione del progetto “Valori in rete” nato dalla collaborazione tra Figc e ministero dell’Istruzione. L’allenatore si è detto «contento» che tre squadre italiane abbiano raggiunto le finali di Champions, Europa e Conference League, ma anche che avrebbe gradito maggiore attenzione nella scelta delle date perché l’Italia affronterà la Spagna il 15 giugno alle 20,45 e, in caso di vittoria, il 18 giugno alla stessa ora la vincente tra Olanda (padrona di casa) e Croazia. In caso di sconfitta giocherà la finale per il terzo posto sempre il 18 alle 15.

La finale di Champions tra ManCity e Inter (che alla Nazionale darà Barella e non solo) si giocherà il 10 giugno, quella di Conference tra Fiorentina e West Ham il 7. Da lì la contestazione: «Così diventa difficile». Mentre poco prima delle Final Four la Nazionale potrebbe far trascorrere ai giocatori (con le famiglie) alcuni giorni al Forte Village di Santa Margherita di Pula (si parla di inizio giugno) e al vaglio ci sarebbe anche un’amichevole con la Primavera del Cagliari.

Poi un parere su Lucas Piton, il terzino oriundo del Vasco da Gama pre convocato per le Final Four: «È un ragazzo interessante che seguiamo da un po’. Non credo che le convocazioni porteranno grosse novità, abbiamo poco tempo per allenarci».

