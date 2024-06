Finali Miss Mondo, nuova tappa per Alessia Schirru 

Ha conquistato il titolo di Miss Mondo Sardegna e adesso il sogno di Alessia Schirru, 16 anni ancora da compiere, continua in Puglia dove sino al 16 giugno si terranno le finali nazionali del concorso di bellezza. Lunedì sera, insieme a Giada Fiorillo di Monserrato, ha superato il nuovo step che vedeva in gara 120 semifinaliste. Dopo la cena di gala c’è stata la proclamazione delle top 50 che tra dieci giorni si contenderanno l’accesso alla finalissima che sarà aperta a sole 25 ragazze. Studentessa in biotecnologie sanitarie dell’istituto Angioy di Carbonia, Alessia Schirru è felicissima: «Si sta divertendo e vive questa esperienza come un bellissimo sogno – dice la mamma Martina Murgia che con il papà Massimiliano Schirru segue a distanza il risultato – se approderà alla finalissima ci organizzeremo per sostenerla». Il sindaco Andrea Pisanu plaude alla concittadina: «Orgoglioso del risultato – dice – auguro alla giovane e bellissima Alessia, a nome della comunità di Giba e Villarios, di arrivare alla finalissima». (f. m.)

