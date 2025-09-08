Finali di Sanremo rock, sul palco anche gli “Eczema”  

Ci saranno anche gli “Eczema” venerdì nel primo appuntamento delle finali nazionali di “Sanremo rock”. Dopo aver superato la fase regionale ed essere arrivati tra le prime 8 nella finale del Nord Italia, il gruppo composto da Giulio Porcu, Enrico Porcu, Andrea Picchedda (i primi 3 di Gonnosnò) e Claudio Figus (di Turri) sarà presente all’Ariston per la prima finale, davanti ad una giuria tecnica. Appuntamento nel quale verranno poi selezionati i 6 gruppi che parteciperanno alla finalissima del giorno dopo. «È stato un percorso davvero impegnativo per la grande qualità dei gruppi in gara – commentano gli “Eczema” - ma ricco di emozioni. Il nostro nuovo singolo “Diagnosi” ha riscosso critiche positive tra il pubblico e gli altri artisti partecipanti, e questo per noi è già un grande risultato. Portare avanti un progetto musicale in Marmilla, come hobby, non è facile ma soddisfazioni come questa ripagano di tutto l’impegno messo nei tre anni di vita del nostro progetto». Gli “Eczema” sono un gruppo punk postmoderno nato nella prima metà del 2022. Un anno dopo hanno diffuso in rete il loro primo singolo, “Insulina”. Nell’agosto 2024 il primo album, “Diagnosi”. «Lo scorso 2 giugno – proseguono dalla band - è stato pubblicato il nuovo singolo “Diagnosi”, che si porta dietro il titolo del primo album, quasi a chiudere un percorso di cui rappresenta la sintesi, per aprire un nuovo corso di sperimentazione musicale. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito e sostenuto».