Finali di fuoco, il Cagliari sa come si fa 

Tutto in 90 minuti o quasi: domani, a Reggio Emilia, il Cagliari si giocherà con il Sassuolo la permanenza in Serie A, anche se poi ci sarebbe ancora la gara casalinga con la Fiorentina. Niente di nuovo, visto che i rossoblù sono abituati a giocarsi tutto in finali infuocati.

Gioie e dolori

Come nella stagione 2017-18: dopo il ko casalingo con la Roma, a due giornate dalla fine, il Cagliari di Lopez sembra spacciato. E invece ecco l'1-0 al Franchi contro la Fiorentina firmato da Pavoletti e sorpasso in extremis sul Crotone. La vittoria, all'ultima giornata contro l'Atalanta in casa, serve per festeggiare. Nel 2020-21, la salvezza arriva addirittura alla tv. Perché dopo una rimonta pazzesca, i rossoblù di Semplici si salvano, alla penultima giornata, guardando in albergo la rivale Benevento fermata in casa dal già retrocesso Crotone. Joao Pedro e compagni scendono così in campo a San Siro col Milan senza patemi. L'anno dopo, invece, il Cagliari si gioca tutto a Venezia, contro una squadra già retrocessa. Una serata da incubo, con la diretta concorrente, la Salernitana, che viene affondata in casa dall'Udinese. Ma i rossoblù non riescono a schiodare lo 0-0 e retrocedono con appena 30 punti, a una sola lunghezza dai campani, con la quota salvezza più bassa nella storia della Serie A.

Prima del 2000

Stagione 1981-82, all'ultima giornata, al Sant'Elia, c'è Cagliari-Fiorentina: rossoblù che non devono perdere per restare in Serie A e viola costretti a vincere per non perdere il testa a testa con la Juventus per lo scudetto. Finirà 0-0, tra mille polemiche da parte dei toscani per un gol annullato a Graziani, col Cagliari salvo per un punto sul Milan e Fiorentina seconda, per un punto, dietro i bianconeri. L'anno dopo, ancora all'ultima giornata, il calendario regala un Ascoli-Cagliari che sembra ideato da Stephen King. Perché i rossoblù si presentano al “Del Duca” con un punto di vantaggio, ma i marchigiani vincono 2-0, scavalcano la squadra di Giagnoni e la mandano in B. L'epilogo del 1996-97 è invece un pezzo di storia: all'ultima giornata il Cagliari espugna San Siro, battendo 1-0 il Milan con una rete di Muzzi e conquista il diritto, in extremis, di giocarsi la salvezza nello spareggio di Napoli contro il Piacenza. Indimenticabile il 3-1 per gli emiliani e la retrocessione tra le lacrime dei rossoblù di Mazzone.

RIPRODUZIONE RISERVATA