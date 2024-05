Finali dalle 15, si comincia con il doppio 

Il titolo di doppio del Sardegna Open si decide alle 15. Sul Centrale del Tc Cagliari se lo contenderanno i boliviani Boris Arias e Federico Zeballos da una parte, l'indiano N. Sriram Balaji e il tedesco Andre Begemann dall'altra. I sudamericani si sono infilati nel buco lasciato da Cash e Galloway, numeri 1 del tabellone ma subito eliminati, e ieri hanno superato in due set combattuti i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens, teste di serie numero 4, per 7-5, 7-6(5).

La coppia indiano-tedesca, in tabellone grazie al ranking protetto, ha fatto ancora meglio, eliminando la coppia numero 3 nei quarti, l'indiano Bhambri e il portoghese Cabral (con un doppio tiebreak, 7-5, 7-4) e in semifinale la numero 2, gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler, per 6-1, 6-4.

Al termine della sfida di doppio, ma non prima delle 17.30, l'attenzione sarà tutta per l'attesissima finale del singolare (in diretta su SuperTennis), tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone.

L'organizzazione prevede di toccare quota 8000 presenze nell'arco di questa settimana. Di questi, oltre 1800 sono bambini delle scuole. Alcuni biglietti per le finali di oggi sono ancora disponibili in vendita.



