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Pallamano.
24 maggio 2026 alle 00:30

Finale scudetto, in gara1 Raimond battuta 30-29  

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Il Cassano Magnago si è imposto 30-29 in casa sulla Raimond Sassari in gara1 della finale scudetto di pallamano maschile. Un successo di misura che vale l’1-0 nella serie che si gioca al meglio delle tre e che certifica il valore delle due contendenti e l’equilibrio tra le forze in campo. E questo, in fondo, depone a favore di sassaresi, che avevano chiuso la stagione regolare seconda ma a -9 dalla corazzata lombarda, che aveva perso solo 2 delle 26 gare giocate. Adesso sarà più che mai decisiva gara2, che si giocherà in un rovente PalaSantoru alle 19 di sabato. Un match che potrebbe assegnare lo scudetto agli ospiti o pareggiare i conti e, in questo caso, sarebbe decisiva la “bella” alle 19 del 6 giugno.

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