Finale scudetto,  Amsicora sconfitta 

La sfida scudetto stavolta la vince la Lorenzoni Brà, l’Amsicora perde agli shoot out la finale femminile e di fatto stacca il tricolore dalle sue maglie per consegnarlo alla squadra piemontese.

La finale disputata a Bologna è terminata 3-2 per la Lorenzoni, 1-1 dopo le quattro frazioni regolamentari. In semifinale la squadra di Roberto Carta aveva battuto 7-6 l’HC Riva del Garda. Amsicora in svantaggio in chiusura del primo quarto, bastano tre minuti per pareggiare con un corto di Valenti. Le due squadre restano guardinghe sino all’ultima frazione quando rompono gli indugi, entrambe vogliono vincere. Ma le occasioni migliori le costruiscono le cagliaritane, fermate dalla numero uno avversaria, l’ex Fadejeva. Agli shoot out due errori ciascuno, in mezzo le realizzazioni di Kurovska e Vynohradova. Si prosegue a oltranza ma per poco, non trasforma Vynohradova (che sarà premiata quale miglior giocatrice del torneo) e realizza Kurovska. Il sogno scudetto finisce così.

RIPRODUZIONE RISERVATA