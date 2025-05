Finale Oristanese-Babylon per continuare il sogno C1  

Ultimo atto per continuare a sognare la C1. Domani, alle 20,30 a Nuoro, Oristanese e Babylon scendono in campo per la finale playoff della C2. Una sfida incerta tra due squadre in forma e che, nelle semifinali, hanno battuto la Sarfut 21 e l’Atletico Sestu. Intanto il Cus Sassari è salvo grazie al successo, ai rigori, nei playout contro la Virtus San Sperate che scende in serie D.

L’attesa

Oristanese e Babylon hanno concluso la stagione regolare rispettivamente al secondo e al terzo posto staccate di appena un punto. In semifinale gli oristanese hanno avuto la meglio sulla Sarfut, il Babylon ha superato l’Atletico Sestu. Ora la finale che potrebbe significare serie C1. «Siamo molto contenti», commenta Arturo Dessì, allenatore dell’Oristanese. «Abbiamo raggiunto, dopo la vittoria della Coppa Italia, l’altro obiettivo: arrivare alla finale playoff. Contro il Babylon sarà una gara equilibrata. I ragazzi hanno seguito sempre le mie indicazioni. E sono contento del percorso di crescita: quattro giovani che hanno iniziato tre anni fa con il futsal sono stabilmente in prima squadra». Anche il Babylon è pronto. «Ci si allena tutto l’anno per vivere momenti come questi», sottolinea il tecnico Walter Pianezza, «Abbiamo vinto una semifinale, durissima, contro un avversario forte e leale. Stiamo affrontando una stagione lunghissima. Contro l’Atletico Sestu è stata una gara a ritmi alti con pochi errori da entrambe le parti; noi siamo stati bravi a non demoralizzarci dopo le tante occasioni da rete avute e dopo essere passati in svantaggio. Il resto lo ha fatto la nostra voglia di non mollare e di vincere, e la forza di un gran bel gruppo».

Il rammarico

Sarfut e Sestu si sono fermati a un passo dalla finale. «Complimenti all’Oristanese», evidenzia l’allenatore del Sarfut, Alessandro Saba. «Probabilmente se fosse partita meglio avrebbe vinto il campionato. Noi purtroppo siamo arrivati decimati all’appuntamento. Per questo faccio un grande applauso ai ragazzi. La squadra è molto giovane: avremo modo di lavorare e di riprovarci il prossimo anno». Heder, tecnico dell’Atletico Sestu, è rammaricato: «Una sconfitta difficile da digerire. Soprattutto subendo due gol negli ultimi minuti e avendo avuto molte occasioni prima per chiuderla. Gli avversari sono stati più bravi di noi e alla fine hanno meritato il risultato. Una stagione comunque positiva: la squadra è cresciuta e la società sta portando avanti un progetto serio».

Playout

Nella sfida secca per evitare la retrocessione, festeggia il Cus Sassari: con il 10 a 8 dopo i calci di rigore (5-5 il risultato ai tempi regolamentari), in casa per il miglior piazzamento alla fine del campionato, al San Sperate gli universitari sassaresi conservano la serie C2. «Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo e vinto una finale durissima. Complimenti sinceri al San Sperate: avversari veri e leali», le parole della società.

