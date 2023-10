Finale Hurkacz-Rublev a Shangai Elininate in Asia la Paolini e la Trevisan 

Saranno Hubert Hurkacz e Andrey Rublev a contendersi il titolo dell'Atp 1000 di Shanghai. Il polacco ha fermato la corsa dello statunitense Sebastian Korda 6-3, 6-4, mentre il russo ha battuto 7-6(7), 6-3 il bulgaro Grigor Dimitrov.

Azzurre stop

Si fermano in semifinale le corse di Jasmine Paolini e Martina Trevisan nei tornei disputati in Asia. Nel Wta 500 di Zhenzhou, Paolini è stata eliminata 6-2, 6-3 dalla cinese Quinwen mentre, nel Wta 250 di Hong Kong, Trevisan ha ceduto 6-4, 6-2 davanti alla ceca Katerina Siniakova.

Olbia al via

Inizia oggi, con le qualificazioni, il Challenger di Olbia. Rese note le wild card per il main draw, che sono andate al sudafricano Lloyd Harris, a Francesco Maestrelli e all'algherese Lorenzo Carboni. Sul cemento del Tc Terranova presenti i Top 100 Alexandre Muller e Michael Mmoh, e gli italiani Flavio Cobolli, Fabio Fognini, Mattia Bellucci e Matteo Gigante. Nelle qualificazioni, wild card per Federico Salomone (22enne romano tesserato per il circolo gallurese).

Il Forte Caruso

Salvo Caruso la spunta 6-7(4), 7-6(4), 6-3 su Marcello Serafini e si aggiudica il singolare maschile nel quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nel femminile, sconfitta in semifinale Federica Bilardo (4-6, 6-2, 6-3 dalla ceca Sara Bejiek). Eleonora Alvisi e Nuria Brancaccio (tesserata per il Tc Cagliari) vincono il doppio: 6-2, 2-6, 10-6 su Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara.

Tc Cagliari in Penisola

La terza giornata di Serie A2 femminile a squadre, invece, propone una doppia trasferta per le due squadre del Tc Cagliari. La formazione A cerca la terza vittoria consecutiva andando a far visita al Tc Prato, mentre la squadra B, dopo aver conquistato il primo punto stagionale in casa del Tc Genova, se la giocherà sui campi del Ct Apem Copertino.



