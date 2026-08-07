Finale: Frattaroli no, Nappi forse 

A tre giorni dal suo diciannovesimo compleanno Diego Nappi ritorna quel Diego Nappi: quello che nei due anni passati abbiamo conosciuto vincere i campionati europei Under 18 e Under 20. Nella batteria dei 200 metri degli “iridati” Under 20, in corso a Eugene (Stati Uniti), disputata, per noi italici, ieri notte il velocista turritano è secondo in 20”71, nono crono assoluto che lo manda dritto al turno successivo. Per l'allievo di Marco Trapasso è un grandissimo ritorno, dopo il pneumotorace patito a marzo ai Mondiali di staffette in Botswana, col nuovo personale (precedente 20”76 a Tampere l'anno scorso, in occasione degli Europei Under 20). La semifinale era in programma stanotte alle 4.18, finale domani mattina prestissimo alle 5.16 (diretta streaming su Eurovision Sport).

Frattaroli fuori

Ieri mattina prestissimo, qui da noi, Laura Frattaroli si è fermata alla semifinale dei 400 metri dopo la batteria corsa in un brillantissimo 53”85. Alla terza gara nel giro di pista in poco più di 24 ore (aveva già corso la frazione della 4x400 mista del record italiano Under 20 e in mattinata la batteria della prova individuale) la velocista cagliaritana allenata da Massimo Fanni si ritrova per la terza volta consecutiva in nona corsia e rischia il tutto per tutto. Parte a fuoco e poi va col ritmo ma a fine gara non è brillante come nella batteria e chiude in 54”41. Però poi viene squalificata per invasione di corsia. Non fa niente, tanto il sesto posto finale non le avrebbe dato la qualificazione. Dovrebbe nuovamente essere in gara stasera alle 19.45 (italiane) nel primo turno della staffetta 4x400.

Doualla storico sprint

È un bronzo che vale oro quello di Kelly Doualla nei 100 metri. Alla nostra alba di ieri la sedicenne sprinter di Sant’Angelo Lodigiano tesserata per il Cus Pro Patria Milano (personale di 11”14, record europeo under 18 e limite italiano under 18 e under 20 nonché secondo crono italiano all-time dietro Zaynab Dosso) vola nei 100 metri e conquista l'unico podio mondiale italiano nella storia della specialità regina dell'atletica leggera. In finale la Doualla parte benissimo e si distende in un meraviglioso lanciato, chiudendo in 11”27 (-0,1) sulla scia della favorita statunitense Mia Maxwell, 11”14, e della giamaicana Shanoya Douglas, 11”17.



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