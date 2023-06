Finale fra Sestu e Cooper 

Polisportiva Sestu-Cooper Band sarà la finale Msp Over 55 in programma sabato pomeriggio al Comunale di Mulinu Becciu. Questo è il verdetto delle due semifinali giocate sabato che premia le due formazioni, ora chiamate all’ultimo atto per aggiudicarsi il titolo di categoria.

Real ko

La Polisportiva Sestu si impone nettamente sul Real Cagliari, sconfitto per 3-0. L’unica squadra ancora reduce del girone B (che ha chiuso al secondo posto) vola in finale dopo aver superato gli Ingegneri e gli Amatori Orione Selargius, con il minimo scarto, 1-0 in entrambi i confronti. Più convincente è stata invece la vittoria in semifinale: il rigore di Pisu spiana la strada alla doppietta del bomber Locci, che consente alla squadra allenata da Tore Boi di accedere alla finalissima. Capitan Tedde e compagni hanno confermato anche nei playoff tutta la loro solidità, soprattutto nella fase difensiva, un’autentica roccaforte che in tutto il torneo ha incassato solo sette reti (migliore difesa per distacco) e che negli spareggi continua a mantenere inviolata la propria porta. Si ferma invece sul più bello il cammino del Real Cagliari, che esce comunque a testa alta dalla competizione, dopo il terzo posto nel girone A, in una regular season dominata dalla Masnata Chimici, estromessa proprio dal Real ai quarti di finale.

Muro invalicabile

Tra i protagonisti del successo sestese c’è anche Franco Floris, difensore 59enne che, in coppia con Tonino Frau, ha blindato anche sabato la miglior difesa del torneo, con sole sette reti subite. «Il merito è comunque di tutta la squadra», taglia corto Floris, che sottolinea come «ogni anno siamo tra le semifinaliste, tre anni fa abbiamo vinto le fasi regionali e quest’anno siamo arrivati in finale. Siamo un bel gruppo, ci diamo sempre una mano in campo e i risultati si vedono. Anche quest’anno abbiamo fatto bene. Peccato non essere riusciti ad arrivare primi in campionato, ma devo dire che la Sardachem ha meritato, nonostante abbiamo perso il primato proprio all’ultima giornata». Il bilancio è positivo per Floris, monserratino di nascita ma cagliaritano a tutti gli effetti, con un affetto speciale per i colori del Sestu. «Da tanti anni abito qui e da sei gioco in una squadra nella quale mi trovo benissimo. Sono contento di fare parte di questo gruppo».

Ai rigori

Sono serviti i tiri dal dischetto dopo i tempi regolamentari terminati in parità (0-0) per decretare la seconda finalista, tra SI. TI. Carbonia e Cooper Band. Alla fine hanno avuto la meglio i cagliaritani, con le trasformazioni di Nocera, Pili, Mostalino, Brigas e del portiere-rigorista Dessì. I sulcitani escono dalla competizione con onore, dopo un ottavo posto nella stagione regolare e l’exploit negli spareggi fino alle semifinali. Sabato la finalissima chiuderà la lunga stagione Msp.

