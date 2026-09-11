Finale femminile a New York tra Rybakina e Sabalenka  

New York. La numero 1 di oggi contro la numero 1 di domani. La finale femminile degli US Open 2026, stasera alle 22 italiane, vedrà di fronte Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina proprio come a inizio stagione agli Australian Open, ma stavolta con il passaggio di consegne sul trono del tennis mondiale perché la bielorussa da lunedì cederà il primato del ranking Wta alla russa naturalizzata kazaka.

Prima, però, si contenderanno l'ultimo Slam della stagione: Sabalenka andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni, mentre Rybakina sogna il colpo, alla prima finale in carriera a Flushing Meadows. E non sono bastati nemmeno i 24mila spettatori dell'Arthur Ashe Stadium, compatti nel sostenere la sua avversaria Coco Gauff, a dissuadere la kazaka che in questo Us Open ha deciso che vuole arrivare in fondo legittimando quella corona mondiale appena sottratta a Sabalenka. La kazaka ha battuto l'americana in rimonta 3-6, 6-4, 6-4, mentre Sabalenka ha avuto la meglio sull’altra statunitense Jessica Pegula per 7-5 6-2.

Ieri in tarda serata sono iniziate le due semifinali maschili: prima Alexander Zverev contro Karen Khachanov, poi il derby statunitense tra Frances Tiafoe e Ben Shelton. Dopo aver mancato la finale femminile, gli Stati Uniti hanno la certezza di mettere una bandierina in quella maschile.

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