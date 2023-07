Finale Djokovic-Alcaraz 

Londra. Si ferma in semifinale, al cospetto del favoritissimo Novak Djokovic, al termine di un match più

equilibrato di quanto non suggerisca il punteggio, e costellato di occasioni sprecate, la corsa di Jannik Sinner sui prati di Wimbledon: più rimpianti che rimorsi per l'italiano, n. 8 al mondo, che deve rimandare la sua prima finale Slam. «Sono ovviamente deluso, ma vedo anche aspetti positivi in questa sconfitta», le parole di Sinner. «Credo che sia stato un match molto più equilibrato di quello dell'anno scorso (perso al quinto set, ndr ), con più occasioni. Sento di essermi avvicinato al migliore al mondo».

La partita

Tre set, in poco meno di tre ore, assicurano al campione serbo, n. 2 del seeding, la 35ª finale Slam in carriera, un primato assoluto. Alla 18ª partecipazione ai Championships, Djokovic, che sabato spera di eguagliare di record di otto successi detenuto da Roger Federer, sale a nove finali sui prati di Church Road, dove allunga a 34 la sua striscia di vittorie consecutive: se l'ultima sconfitta all'All England Club risale

al 2017 (dopodiché ha trionfato per quattro edizioni consecutive), sul Centre Court - dove ieri ha superato Sinner con il punteggio di 63 64 76(4) - non perde addirittura da 10 anni, ovvero dalla finale 2013 contro Andy Murray: da allora 44 vittorie nei successivi 3.656 giorni. Numeri da fenomeno ribaditi dalle 21 semifinali Slam vinte (su 22 disputate) dal 2015 a oggi, e le 92 vittorie nei 102 match disputati sui prati londinesi.

Complimenti

Numeri che testimoniano la distanza con Sinner, che ieri ha certamente dato una mano al serbo: «A 21 anni non puoi essere già completo, sarebbe persino un peccato se lo fossi. Significa che ho ancora margini di crescita. Devo giocare più match di questo tipo. Ma sono felice del torneo perché ho giocato con la giusta tensioni ogni match», le parole di Sinner, bravo a costruirsi occasioni durante tutto il match, ma non abbastanza per trasformarle. A cominciare dalle due sprecate nel primo game del primo set, per arrivare ai due set point nel terzo. «Il punteggio non racconta la realtà di quello che è successo sul campo. Il terzo set avrebbe potuto vincerlo lui», lo ha gratificato Djokovic. «Ha sbagliato qualcosina e mi ha concesso di arrivare al tie-break. Sinner ha dimostrato perché è uno dei leader della nuova generazione».

Di sicuro un altro è il formidabile spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che domani sfiderà Nole dopo aver spazzato via con un periodico 6-3 il russo Daniil Medvedev. Oggi intanto tocca alla finale femminile: alle 15 la ceca Marketa Vondrousova affronterà la tunisina Ons Jabeur, numero 6 Wta.

