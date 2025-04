Finale di stagione a rischio per Mina 

La speranza di Nicola è di recuperarlo per la gara con il Venezia alla penultima giornata, sempre se dovesse servire. Certo non è stato un infortunio banale per Mina, mercoledì proprio contro la sua ex Fiorentina, anche se è ancora presto per parlare di stagione finita. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto ieri il difensore colombiano hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il punto

Inevitabili almeno venti giorni di stop, poi si vedrà. Mina (che ha abituato lo staff medico rossoblù a recuperi record in questo anno e mezzo) ieri è rimasto fermo mentre i compagni svolgevano un defaticante. Già oggi inizierà l’iter terapeutico. Le sue condizioni verranno monitorate e riprese in esame fra tre settimane. Pronto a sostituirlo Palomino.

Senza Piccoli

In un colpo solo, Nicola perde così due intoccabili del suo undici ideale. Oltre a Mina, infatti, lunedì al “Bentegodi” per la sfida con il Verona mancherà anche Piccoli, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato l’altro ieri. Rientra, invece, dalla squalifica Deiola. Restano in diffida Obert, Luperto, lo stesso Mina, Marin e Pavoletti. Di nuovo in gruppo Jankto. (f.g.)

