Finale con il botto per la sagra del patrono con il pienone al concerto dei Gemelli Diversi 

Il concerto dei Gemelli Diversi suggella il grande successo della festa di Sant’Antioco.

Parlare di pienone è riduttivo rispetto alle migliaia di persone accorse per l’evento che ha chiuso alla “grandissima” i festeggiamenti del patrono della Sardegna. In migliaia nel lungomare, nonostante l’evento in versione pomeridiana, hanno preso d’assalto la piazza Ferralasco al ritmo di “Mary”. Una location fronte mare che ha esaltato tutti i presenti, per lo più giovani, accorsi, anche per trascorrere un 25 aprile diverso. Il sindaco che non smette di ringraziare segna il punto sull’organizzazione di tutte le giornate della festa. Volontari e polizia locale hanno determinato l’organizzazione perfetta per sicurezza e parcheggi. «Abbiamo osato e scommesso tanto - ha detto Ignazio Locci - cominciano a vedersi i risultati». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA