Finale beffa per la Leonardo 

La Leonardo sfiora l’impresa in Piemonte ma viene raggiunta sul più bello dall’Elledì. I cagliaritani si devono accontentare di un solo punto dopo il pari per 2-2 ottenuto nella nona giornata di Serie A2 Élite. La Leo era riuscita a trovare il vantaggio al 7’ del primo tempo con Diego Demurtas e conservare l’1-0 fino alla fine del primo tempo. All’8’ della ripresa è Matteo Ennas a firmare il raddoppio della formazione di Petruso. Il 2-0 regge fino all’ultimo minuto di gioco, quando i padroni di casa riescono a trovare due reti in rapida successione grazie al portiere di movimento. Oanea segna il 2-1 a 61 secondi dalla sirena finale, mentre con appena 28 secondi rimasti sul cronometro è Cerbone a trovare il 2-2 per l’Elledì. La Leonardo torna a casa comunque con un punto prezioso che fa classifica: gli arancioneri sono ora a quota 14 punti, sempre alle soglie della zona playoff.

Serie A2

Pareggia anche il Sestu Città Mediterranea nella settima giornata di Serie A2: a Sestu contro l’Avis Isola finisce 4-4. La squadra di Casu va sotto al 5’ sulla punizione di Piazza che ha sui piedi anche il rigore del raddoppio parato però da Putzulu. De Felice su punizione, dopo l’espulsione del portiere Frezzato, e Girardi ribaltano l’iniziale vantaggio ospite, ma all’intervallo si va sul 2-2 per il tiro libero trasformato da Corsini. Nella ripresa è Monetto a riportare avanti il Sestu prima delle reti di Corsini e Torino che portano sul 4-3 l’Avis Isola. L’espulsione di Hamza permette ai padroni di casa di sfruttare la superiorità numerica per pareggiare con il secondo centro di giornata di Monetto al 14’. Il match termina sul 4-4. Il Sestu Città Mediterranea, salito a quota 9 punti in classifica, rimanda così nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria casalinga, trovando il terzo pareggio su quattro gare disputate sul proprio campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA