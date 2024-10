Finale amaro per il cagliari al palaconi narcisi regala il successo al foligno 

Sfuma a meno di due minuti dalla fine il primo risultato positivo del Cagliari in Serie A femminile di calcio a 5. Le rossoblù sono state battute 2-1 dall’Atletico Foligno nella seconda giornata di campionato, la prima giocata in casa al PalaConi.

La partita

È stato il Cagliari a passare in vantaggio. Vecchione ha sfiorato il vantaggio per le rossoblù in avvio colpendo il palo, poi al 6’ su schema di calcio d’angolo Mantyla sblocca il risultato. L’Atletico Foligno cerca la reazione ma Polloni alza il muro e le squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo sull’1-0. Il risultato non cambia fino a metà della ripresa, quando arriva il pareggio di Corboli che deve solo appoggiare a porta vuota sull’assist di Narcisi. La gara resta in equilibrio nonostante diverse occasioni da una parte e dall’altra. Quando il match sembra destinato a terminare in parità ecco la beffa per il Cagliari quando mancano appena un minuto e quaranta secondi alla sirena finale. Narcisi ruba palla sulla pressione alta dell’Atletico Foligno, si presenta sola davanti a Polloni, dribbla anche il portiere e a porta vuota segna il definitivo 2-1. Nel minuto e mezzo restante il Cagliari cerca l’assalto finale ma non basta. L’appuntamento con i primi punti per la squadra di Moreno Giorgi, dopo il 3-0 incassato all’esordio a Roma dalla Lazio, è nuovamente rimandato.

In Nazionale

Il campionato di Serie A femminile ripartirà il 26 ottobre dopo la sosta per le Nazionali. Tra le convocate anche due giocatrici rossoblù protagoniste nelle prime due giornate di Serie A: il portiere Anthea Polloni è stata chiamata dall’Italia, Maria Mantyla sarà impegnata con la sua Finlandia.

Coppa maschile

In attesa dei campionati maschili, che cominceranno nel prossimo weekend, proseguono gli impegni in Coppa della Divisione, competizione dedicata alle formazioni Under 23 delle società iscritte ai campionati nazionali.

Dopo due giornate il girone O vede il Monastir in testa con due vittorie su due: 5-3 contro la Leonardo e 6-2 contro il Quartu. La Leonardo sabato ha vinto 5-3 sull’Alghero, mentre il Quartu in settimana ha battuto 4-3 la Jasnagora.

