finale “a argento”, il Cus Cagliari è 5° 

Con tre podi individuali, il Cus Cagliari conquista un quinto posto nella finale femminile A Argento del campionato italiano di Società di atletica leggera che va salutato come un grande risultato: «Puntiamo a entrare tra le prime otto per conservare la categoria», aveva detto il dt Pompilio Bargone alla vigilia della “due giorni” di Foligno dove le sue ragazze lo hanno ancora una volta accontentato nel suo desiderio: «Speriamo di andare ancora oltre» i pronostici. Così è stato, anche per merito delle ragazze “acquistate” di recente o prese in prestito per quella che è quasi una rappresentativa sarda di atletica leggera femminile. Alla fine c’è perfino il rimpianto per 3 punti che avrebbero garantito la promozione in A Oro.

Sul podio

Sara Zoccheddu ha aggiunto ai 12 punti del triplo (resta l’unico successo individuale), i 9 nel lungo (4ª con 5,83). Maria Paola Sotgiu, alaese della Ichnos, ha regalato il terzo posto negli 800 (2’08”60) e ha contributo al 7° della 4x400 (3’51”56). Stesso risultato per la 4x100 (47”39) con Giulia Mannu e Claudia Bois stakanoviste e altre due atlete che hanno aggiunto al lavoro nei quartetti due brillanti terzi posti individuali. Una è la 19enne asseminese Elisa Marcello, salita sul podio nei 200 metri in 24”02 (minimo per gli Europei U20). L’altra è l’ostacolista di Carbonia, Beatrice Porcu, terza nei 400hs in 1’01”78. Tra le atlete che hanno raddoppiato l’impegno, l’eterna capitana Claudia Pinna (nona nei 1500 e nei 5000) e l’altra veterana Pamela Mannias (6ª nel peso e 7ª nel disco). Un bel contributo lo ha dato anche la marciatrice Valentina Pedditzi, sesta nei 5 km in 25’40”51, mentre Benedetta Fiori, in precarie condizioni, ha portato 2 punti dal giavellotto. ( c.a.m. )

