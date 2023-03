Final four:  c’è il Cagliari 

Per la prima volta una squadra sarda raggiunge la Final Four della Coppa Italia di C1. Si tratta del Città di Cagliari, che nei quarti di finale ha battuto anche i liguri del Rapallo. La formazione di Gianni Pitzalis è così tra le prime quattro d’Italia, insieme a Mama Futsal San Marzano, Marsala 2012 e Real Bubi Merano, tutte in attesa di conoscere gli accoppiamenti delle semifinali e la sede dell’ultimo atto del torneo. «Per noi è una soddisfazione e un orgoglio poter rappresentare la Sardegna», dice il tecnico Pitzalis, «andare avanti in coppa ci ha tolto energie mentali, ma la rosa lunga ci ha permesso di tenere alto il livello anche in campionato».

Il cammino

Il Città di Cagliari ha festeggiato la qualificazione alla Final Four con il 2-1 in trasferta sul Rapallo grazie ai gol di Stara e Infantino, che hanno replicato il 2-1 dell’andata. Decisamente più sofferti gli ottavi di finale nei quali i cagliaritani avevano perso l’andata in casa per 8-4 contro il VareseLaveno. Il ritorno in Lombardia però ha visto trionfare la squadra capitanata da Paderi per 6-0: «Dopo quella partita ho capito che nessun traguardo ci era precluso», ammette Pitzalis, «quella vittoria ci ha permesso di arrivare alla partita contro il Rapallo con più consapevolezza della nostra forza e il risultato sulla doppia sfida ne è la dimostrazione».

Opportunità

La Coppa Italia rappresenta per il Città di Cagliari anche un’alternativa al campionato per la promozione. Chi alzerà il trofeo guadagnerà un posto per la prossima Serie B. Nel caso in cui la squadra vincente ottenga la promozione attraverso il proprio campionato regionale, verrà salirà in B la finalista perdente. Tuttavia il Città di Cagliari non vuole mollare la presa sul campionato: «Continueremo a dire la nostra per evitare che la distanza dal secondo posto aumenti per poterci giocare anche i playoff», conclude Gianni Pitzalis.