Filtri ostruiti, l’acqua non arriva 

«La situazione è critica: ogni giorno arrivano decine di segnalazioni e gli agricoltori non ce la fanno più. Molti pensano addirittura di cambiare coltura». È questo lo scenario descritto dal sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che facendosi portavoce degli agricoltori sorresi descrive l'ennesima crisi dell'acqua nelle settimane più calde dell'estate.

La denuncia

«Non è questione di qualità, ma di pulizia», chiarisce Pinna, «l'acqua è troppo sporca e i filtri dei terreni si tappano. Di conseguenza spesso si interrompe l’erogazione. Se la situazione non migliora le prossime settimane saranno critiche. Il problema è a monte. Gli agricoltori lasciano l'irrigazione ore accese con questo caldo, ma poi magari scoprono che è bloccata e le piante rimangono senza acqua a 45 gradi. Non posso che dar voce a questo grido d'aiuto dei miei concittadini. Villasor è un paese di stampo agricolo, per noi la terra è tutto».

La cooperativa

Raffaele Corda, presidente cooperativa carciofi aggiunge: «In questo periodo, quando si parte con i carciofeti, puntualmente si verifica lo stesso problema. È fondamentale non ci siano crisi d'acqua proprio adesso. E invece siamo sempre così».

Ma non è un problema solo di carciofi, lo stesso vale per meloni e pomodori, come spiega Fabio Piroddi, agricoltore: «Ci sono investimenti da 150mila euro nelle nostre terre. Ogni ora e mezzo i nostri filtri si tappano. Non possiamo più vivere, dobbiamo stare sempre a controllare. E per fortuna ci sono state piogge le scorse settimane, se avessimo utilizzato l'acqua regolarmente, ora avremmo danni incalcolabili. Altri anni ho avuto danni per oltre il 50 per cento delle colture».

Il Consorzio

A fare maggior chiarezza interviene Efisio Perra, presidente Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale: «Questi problemi vanno avanti da quindici anni e colpiscono le produzioni a maggior richiesta d'acqua, cioè pomodoro, carciofo e melone. Per il carciofo poi, nella fase del trapianto, la situazione è delicata. L'acqua arriva dall'Enas attraverso dei canali che devono essere puliti. Da quando siamo al Consorzio abbiamo sempre cercato di sensibilizzare a non sporcare. Quando l'acqua arriva da noi, la filtriamo una prima volta. Talvolta abbiamo pescato roba veramente grossolana». E quale la soluzione, dunque? «La richiesta – prosegue Perra – è molta in questo periodo, ma l'acqua almeno in parte dovrebbe arrivare intubata, in pressione. Anche noi vorremmo aggiornare il nostro sistema di grigliaggio, ma il progetto presentato costa più di un milione e mezzo e va finanziato. In questo caso è la politica a doverci dare una mano, magari riapprovando la legge regionale di miglioramento fondiario e bonifica, approvata l'ultima volta nel 2017. La legge dovrebbe essere rifinanziata».

