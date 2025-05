Filtri anti polline e attenzione agli orari 

Cosa sono le allergie?

Sono malattie dovute a risposte errate del sistema immunitario verso gli allergeni, per esempio pollini, innocui per la popolazione non allergica. Durano tutta la vita e si ripresentano ogni volta che il soggetto allergico si riespone. Per prevenire le allergie primaverili, ci sono alcune strategie efficaci. Limitare l’esposizione ai pollini evitando di uscire nelle ore di maggiore concentrazione. Utilizzare filtri antipolline nei condizionatori domestici e nelle auto. Lavare viso e capelli. Indossare occhiali da sole per proteggere gli occhi. Il trattamento preventivo più efficace è l’immunoterapia, meglio conosciuta come vaccino per le allergie, specifico per il polline a cui si è sensibili.