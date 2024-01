Filtra la pioggia dal tetto: transenne nell’area partenze 

Le prime piogge un po’ corpose di questa stagione invernale hanno causato difficoltà ieri nell’aerostazione di Elmas. A causa di alcune infiltrazioni d’acqua attraverso la copertura dell’edificio, le squadre di personale che cura la manutenzione degli spazi al “Mario Mameli” sono dovute intervenire con le transenne per impedire il transito dei passeggeri nei punti in cui dalla copertura metallica entrava l’acqua, che ha poi formato pozzanghere sul pavimento. L’aerostazione cagliaritana non ha dunque superato il test delle vere prime piogge della stagione invernale, per quanto non particolarmente intense.

L’inconveniente si è verificato mentre i passeggeri di alcuni voli attendevano di essere imbarcati a bordo degli aerei in partenza, nell’area riservata ai check-in. Sono state subito allertate le squadre di operai che curano la manutenzione, che sono intervenute per evitare che qualcuno potesse scivolare sul pavimento di granito sul quale si erano formate le pozzanghere a causa dell’acqua che filtrava dal tetto. Alcune transenne hanno delimitato le aree di pavimento bagnato, impedendo così il transito dei passeggeri nei punti in cui era consistente il pericolo di scivolare.

Anche in passato si era verificato lo stesso problema causato dalle infiltrazione d’acqua piovana attraverso il tetto dell’aerostazione di Elmas. Evidentemente, i precedenti interventi per la manutenzione non sono stati sufficienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA