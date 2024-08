Filosofia al femminile, a Roma tre docenti sarde 

La filosofia al femminile è tra le protagoniste della 25esima edizione del Congresso mondiale di filosofia in corso a Roma. Tra gli oltre cinquemila filosofi provenienti da tutto il mondo, che hanno affrontato temi etici e sociali, e parlato di diritti, inclusione, sostenibilità e politica, ci sono anche tre docenti del dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia dell’Università cagliaritana: Francesca Ervas, che ha contribuito con un documento sulla Filosofia sperimentale, Roberto Giuntini su Filosofia e fisica ed Elisabetta Gola su Linguaggi e linguistica.

Il tema principale di quest'anno è la filosofia oltre i confini, titolo che secondo Ervas ha rappresentato a pieno l'evento. «La partecipazione di filosofi e filosofe di tutto il mondo ha consentito, oltre ogni confine, di superare le barriere linguistiche e culturali che ancora oggi esistono tra differenti approcci alla filosofia», ha detto la docente. Tra le iniziative, Fabrizia Giuliani, professoressa della Sapienza ed esperta in violenza di genere, ha organizzato un intervento su “Violenza e linguaggio”, che ha esplorato i modi in cui i due concetti sono intrecciati. «Il legame che accosta violenza e linguaggio è connesso al potere e a come si distribuisce in maniera non equa nelle relazioni interpersonali», ha sostenuto Elisabetta Gola, che ha anche esposto le buone pratiche dell’Università di Cagliari in termini di linguaggio non discriminatorio e non violento. Alla tavola rotonda “Feminism-s” è intervenuta la filosofa della politica Angela Taraborrelli, sempre del dipartimento di Pedagogia, psicologia filosofia dell’Ateneo cagliaritano.

