Filosofi e medici alla ricerca del benessere 

«Vogliamo portare medici, terapeuti e specialisti sotto i riflettori con l’obiettivo di creare nuovi spazi di dialogo nel campo della cura, dell’educazione e dell'inclusione». Nelle parole di Mirella Ferro, direttrice organizzativa, è racchiusa l’essenza di “Metamorfosi, filosofia e medicina in scena” rassegna cagliaritana che nasce fra pochi giorni (da venerdì al 23 giugno a Teatro Massimo) all’interno di Orientare lo Sguardo, ramo dell’associazione S’ardmusic che intende lanciare una sfida culturale nel terzo settore in ambito sociale, e sanitario. Un invito a una riflessione e a una sintesi filosofica da realizzare assieme ad alcuni degli intellettuali più attivi della scena contemporanea.

Il via

Tre gli appuntamenti. A moderare gli incontri e a interagire con la platea sarà Alfredo Camera, medico psichiatra, psicoterapeuta e psicodrammatista analitico. La presentazione delle serate, che avranno inizio alle 19, è affidata all’attore Fabio Marceddu. Il via venerdì prossimo con “Metamorfosi nella cura: l’ipnosi. Considerazioni teoriche pratiche” che vedrà sul palco Silvano Tagliagambe, docente di Filosofia della Scienza all’Università di Cagliari, Sassari, Pisa, Roma; Danilo Sirigu, medico gastroenterologo, radiologo e ipnologo; Giovanni Biggio, docente di Neuropsicofarmacologia all’Università di Cagliari.

Venerdì 16 giugno

Il secondo incontro vedrà come protagonisti Ernesto Burgio, medico pediatra, epigenetista Eceri (European cancer and environment research institute di Bruxelles), membro del Science of Consciousness Gruppo dell’Università di Padova e Chiara Cappelletto docente di estetica all’Università Statale di Milano che studia il rapporto che i nostri corpi hanno con gli oggetti quotidiani e come questo influisce sull'esperienza che facciamo di noi stessi. Insieme ragioneranno sul tema “Gli aspetti filosofici della cura e i suoi gesti. Dal genoma all’epigenetica, non siamo mai soli”.