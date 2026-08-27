Filodiffusione in tilt, la protesta dei residenti 

La rivoluzione silenziosa sta creando un gran baccano. Niente più musica di sottofondo, messaggi pubblicitari e informazioni turistiche per le strade del centro cittadino: da qualche settimana, infatti, l’impianto di filodiffusione non è più in funzione.

«È un vero peccato – afferma un residente Carlo Loi – che sia stato interrotto questo servizio di pubblica utilità che ormai da qualche anno ci teneva compagnia, diventando nel tempo parte integrante della città». La filodiffusione nelle vie del centro venne realizzata nel 2020 nell’ambito delle iniziative estive a favore del turismo e del commercio cittadino promosse dall’amministrazione comunale e dalle varie associazioni di categoria.

Alla luce dell’apprezzamento dei cittadini, il servizio venne poi esteso per tutta la durata dell’anno e non fu più interrotto fino a qualche settimana fa.

L’assessore al Commercio, Daniele Reginali, ne assicura una sua pronta riattivazione: «Si tratta, spiega, di alcuni problemi di natura burocratica che verranno risolti nel più breve tempo possibile in modo da ripristinare l’importante servizio».

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