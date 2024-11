Filobus trascina un suv per alcuni metri Nessun ferito nell’incidente, disagi al traffico 

Curioso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri mattina nella rotonda tra via Is Mirrionis, via Campania e via Cadello. Un filobus, per cause ancora da accertare, ha colpito lateralmente un’auto, trascinandola per alcuni metri per poi fermarsi poco prima delle strisce pedonali. L’impatto non è stato particolarmente violento e per questo non ci sono stati feriti: qualche danno ai due mezzi.

Sul posto per ricostruire quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Inevitabili le conseguenze sul traffico: si sono formate lunghe file d’auto in tutte le direzioni in una zona spesso teatro di incidenti e tamponamenti. I disagi sono proseguiti fino a quanto i due mezzi sono stati spostati: la viabilità è tornata alla normalità.

Quella di ieri è stata una giornata impegnativa per le pattuglie della Municipale, intervenute anche per altri incidenti in diverse zone della città. Per fortuna non ci sono state particolari conseguenze per le persone ma solo danni ai veicoli coinvolti.

