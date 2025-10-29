VaiOnline
Filo diretto tra la Cina e la città mineraria 

Un protocollo d’intesa siglato nella città di Zhengzhou apre una nuova collaborazione 

«Presto per le antiche vie del centro storico di Iglesias, sarà possibile incontrare molti turisti provenienti dalla Cina, grazie a un accordo di programma appena siglato dall’amministrazione comunale». Lo racconta il vicesindaco Francesco Melis appena rientrato dalla Cina.

Il forum

Storia, paesaggi, architetture, e tanta cultura: sono questi i temi fondamentali sui quali è ruotato il prestigioso forum fra i sindaci e gli amministratori di tutto il mondo, il Global Mayors Dialogue, che si è tenuto in Cina, nella città di Zhengzhou. Un evento di portata globale che ha visto anche la città di Iglesias protagonista. A rappresentare la cittadina medioevale è stato appunto Francesco Melis: «È con profonda emozione e grande orgoglio - racconta - che ho avuto l’onore di rappresentare il Comune di Iglesias e la Sardegna, partecipando a questo prestigioso evento». Un confronto aperto per sancire nuovi legami con la Cina, con un dialogo costruttivo sui temi più importanti e interessanti, come il turismo, l’ambiente, l’architettura, e la tutela e valorizzazione dei beni culturali. Non solo. Con un sguardo lanciato al futuro, sono state tracciate le basi per tessere nuove relazioni commerciali, finalizzate ad unire tutti gli Stati, cominciando proprio dalle amministrazioni territoriali.

Il territorio

Nel corso del forum, è stata raccontata la storia, la memoria, e il futuro della cittadina mineraria, del Sulcis Iglesiente e della Sardegna. Una visione attenta e lungimirante sulle grandi potenzialità non soltanto turistiche e culturali del territorio, ma anche industriali. «Ho illustrato - ha aggiunto il vicesindaco Melis - come la nostra amministrazione si impegni, ogni giorno, per incrementare e valorizzare l'offerta turistica, migliorare la qualità ambientale e valorizzare i luoghi che ci rendono unici». Fra memoria e futuro, è stato siglato un protocollo di intesa fra la città di Iglesias e Xinzheng City. Un accordo che permetterà, a partire da Iglesias, di connettere ufficialmente la Sardegna con la Cina.Verranno promosse future collaborazioni, reciproca valorizzazione del territorio, principi di uguaglianza e reciproco vantaggio, scambi e collaborazione fra le due città in diverso settori». Dall’economia al commercio, dalla scienza alla tecnologia, cultura, istruzione e sport. Ma la chiave di lettura più importante è quella sotto il profilo turistico. La riscoperta di un viaggio nelle antiche risorse di un passato, uno spaccato di eccezionali architetture, gallerie, pozzi, silos e macchinari a testimonianza di un’epoca segnata dal duro lavoro dei minatori. Per il popolo d' Oriente un viaggio davvero affascinante nella memoria storica e umana che ha costituito per la Sardegna una fase di progresso e speranze: «Arriveranno turisti pronti a scoprire la storia e la cultura della nostra terra».

