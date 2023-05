Filming Sardegna  Richard Gere super star a Pula  

La sesta edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, si terrà dal 22 al 25 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula e il presidente onorario di questa nuova edizione sarà una delle icone mondiali del cinema: l’attore americano Richard Gere che dal primo all’ultimo giorno sarà la grande star dell’evento. Non solo ma la madrina dell’edizione 2023 del festival sarà l'attrice Francesca Chillemi, mentre la collega Claudia Gerini presiederà la giuria dei cortometraggi.

La star

Prossimo ai 74 anni (che compirà ad agosto), Richard Gere fu considerato per anni un sex simbol per merito di tre film “American Gigolò”, “Ufficiale e gentiluomo” e “Pretty Woman”. Oggi con tanta carriera alle spalle e tanti riconoscimenti è diventato una delle colonne del cinema internazionale.

L’organizzazione

«La sesta edizione del Filming Italy Sardegna è un traguardo molto importante per un festival che, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi e per tantissimi giovani studenti che si sono avvicinati pieni di speranze e curiosità al mondo della settima arte», ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice generale del Filming Italy Sardegna Festival. «E ci siamo anche ritrovati a ricoprire il ruolo di apripista della stagione estiva cinematografica, riuscendo a fidelizzare tanti importantissimi talent, internazionali e italiani, che dopo sei anni considerano questo festival un caposaldo del settore». Come ogni anno «saranno tantissimi gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell'Academy Cinema». prosegue Rocca. «Così come numerosissimi saranno i titoli, ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta».