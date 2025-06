“Filming Italy”, ma quante stelle sotto il cielo di Sardegna! 

La madrina Martina Stella, Micaela Ramazzotti alla guida della giuria dei documentari, e poi ancora i divi Heather Graham, Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales, Scott Eastwood, Simon Baker, Peter Chelson tra i tanti talenti stranieri, mentre a rappresentare l’Italia Riccardi Milani, Aurora Giovinazzo, Raoul Bova, Giacomo Giorgio, Anna Oxa, Chiara Iezzi, Fausto Leali, Franco Nero, Gabriele Mainetti, Sergio Castellitto, Lola Ponce, Maria Grazia Cucinotta e Silvio Soldini. Questi solo alcuni degli ospiti dell'ottava edizione di “Filming Italy Sardegna Festival”, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà da giovedì a domenica a Cagliari e a Forte Village di Santa Margherita di Pula.

«Sono tantissimi anche quest’anno gli ospiti presenti al Festival», ha detto Rocca durante la presentazione ieri a Roma, «e molti di loro dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell'Academy Cinema (ce ne saranno 21 in collegamento). Numerosissimi anche i titoli, più di 50, tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiane, molti dei quali in anteprima assoluta. E naturalmente, ancora un'edizione sempre a fianco delle donne, grazie anche al rinnovo della collaborazione con “Women in Film, Television & Media Italia”, che presenterà al pubblico del Festival tre opere prime di registe emergenti».

Per omaggiare Alain Delon - ha annunciato Tiziana Rocca -, il Festival proietterà poi “La prima notte di quiete” del 1972 diretto da Valerio Zurlini. Quest'anno ci sarà anche una sezione speciale di film che saranno proiettati per gli studenti fino al 28 giugno al Notorious Cinemas Cagliari.

Il film di apertura sarà “Poveri Noi”, diretto da Fabrizio Maria Cortese, con protagonisti Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada e Maria Grazia Cucinotta, che sarà distribuito da Adler Entertainment. In preapertura, ovvero la sera di domani al Notorious Cinemas di Cagliari, avrà luogo la proiezione di “Elio”, film d'animazione targato Disney, diretto da Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina.

