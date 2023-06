“Filming Italy”  a Santa Margherita: arriva Laura Dern 

La star americana Laura Dern sarà al Forte Village di Santa Margherita di Pula per ricevere il Filming Italy International Award e guidare una masterclass con gli studenti dell’Academy Cinema.

Pluripremiata attrice cinematografica e televisiva, Laura Dern si è aggiudicata il Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista, il Golden Globe, il Critics' Choice Award, il Premio BAFTA e lo Screen Actors Guild Award,per l'interpretazione dell'avvocato divorzista Nora Fanshaw in “Storia di un matrimonio” (2019). Precedentemente, ha ricevuto altre due candidature all'Oscar per “Rosa scompiglio e i suoi amanti” (1991) e “Wild” (2014). Tra le altre pellicole “Velluto blu” (1986), “Cuore selvaggio” (1990), “Mi chiamo Sam” (2001), “The Master” (2012), e diversi capitoli della saga di “Jurassic Park”.

Tiziana Rocca, general director dell’evento, commenta: «Sono molto felice che Laura abbia accettato il nostro invito. È un'interprete straordinaria e rappresenta a pieno l’immagine dei grandi talenti femminili che il nostro Festival è fiero di valorizzare in Italia e nel mondo».

