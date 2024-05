Filming Italy 2024 arrivano Matt Bomer e Colman Domingo 

Colman Domingo e Matt Bomer si aggiungano alla già nutrita schiera di divi protagonisti della settima alla edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno tra Cagliari e il Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Pluripremiato attore statunitense, già Emmy per “Euphoria”, Colman Domingo nel 2024 ha ricevuto la candidatura ai Golden Globe, ai Critics’ Choice Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Premi BAFTA e agli Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film “Rustin”.

Dopo aver raggiunto il successo con la serie “White Collar”, Matt Bomer è stato tra i protagonisti di “Chuck”, “American Horror Story” e “Will & Grace”.

