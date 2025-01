«Filmati insieme prima dell’omicidio» 

Un video ripreso dalle telecamere di sicurezza del bar di Gabriele Pergola, ucciso in una camera del b&b “Corte Cristina” a Quartucciu nel luglio del 2023, mostrerebbe la vittima che, la sera prima dell’omicidio, va via con il 21enne Gabriele Cabras, accusato dell’omicidio a scopo di rapina del 43enne. Le immagini, non acquisite a suo tempo dagli investigatori della Procura, sono state consegnate ieri mattina ai giudici della Corte d’assise. Al termine dell’interrogatorio del socio della vittima, Enrico Demuro, è emerso che il testimone aveva conservato i filmati in attesa di fornirli ai carabinieri, che però non li avevano mai chiesti. Li ha poi dati agli avvocati di parte civile Mauro Massa e Fausto Argiolas. Ieri la Corte ha chiesto che fossero acquisiti al processo.

Colpo di scena

Il colpo di scena è arrivato ieri mattina in Corte d’assise, dove si sta celebrando il processo al giovane accusato di aver ucciso, strangolandolo, il titolare del bar con cui aveva trascorso la sera. Secondo la Procura l’omicidio sarebbe stato aggravato dallo scopo di rubarli circa 700 euro. Gabriele Cabras – ha certificato il perito della Corte – ha la capacità di stare in giudizio, ma il resto della perizia psichiatrica ordinata dai giudici sarà svelato solo il 19 marzo. Ieri, intanto, è stato sentito il socio del bar che ha consegnato ai legali di parte civile i filmati, non acquisiti dai carabinieri perché, nel frattempo, era arrivata anche la confessione dell’imputato, difeso dall’avvocato Giovanni Cabras. I video (contenuti in due chiavette) sono stati poi depositati ai giudici che hanno annunciato la nomina di un perito per esaminarli. Ci sarà anche il consulente della difesa.

Il processo

La prossima udienza, a marzo, sarà dunque dedicata all’esame della psichiatra Irene Mascia, mentre la difesa ha nominato Diego Primavera e la parte civile ha scelto Antonio Canu. Si dovranno chiarire anche le condizioni del giovane imputato: il medico legale della Procura ha riferito che dopo il delitto era in sé, tanto da accompagnare gli investigatori nella scena del crimine, mentre gli amici (che quella notte l’avevano riaccompagnato a Sinnai, avvisando poi i carabinieri dopo aver saputo dell’accaduto) hanno assicurato che fosse sconvolto (forse dall’uso di stupefacenti).

Prossima udienza

Terminati i testimoni della pm e della parte civile, ora la Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Roberto Cau) dovrà sentire i tre psichiatri, poi il dibattimento verrà chiuso e inizieranno le discussioni con la requisitoria dell’accusa.

