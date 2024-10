Filmano col telefono il corpo della madre «L’ha uccisa papà» 

CASERTA. Strangolata nel letto dal marito davanti ai figli di 4 e 6 anni, uno dei quali ha mostrato in videochiamata il cadavere della mamma alla zia. La 24enne Eleonor Toci è morta così, uccisa senza un motivo apparente dal marito Luzmil, 30 anni, albanese come lei. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato.

Eleonor qualche mese fa era arrivata in Italia con i figli per ricongiungersi al marito, arrivato da qualche tempo a San Felice a Cancello, dove vive il fratello e dove si era procurato un lavoro saltuario da bracciante. Luzmil l’ha strangolata ieri mattina alle 5, nel letto, mentre in stanza c’erano i piccoli. Poi è uscito di casa: i carabinieri sono arrivati dopo un po', chiamati dalla cognata, e lo hanno trovato Luzmil davanti alla casa in stato confusionale. «Ho ucciso mia moglie», ha detto senza aggiungere altro. Poi nella caserma di Maddaloni ha ribadito la confessione davanti al Pm Iolanda Gaudino. Ma non ha saputo fornire alcun movente, non ha parlato della lite che era emersa subito dopo la scoperta dell’omicidio ma poi non ha trovato conferme, neanche nelle testimonianze dei vicini. I carabinieri hanno sequestrato l'abitazione e ricostruito, grazie ad alcune testimonianze, ciò che il 30enne ha fatto tra il delitto e la chiamata al 112. Come raccontato dai familiari, Luzmil è andato a casa del fratello e ha chiesto alla cognata di accompagnarlo in ospedale; alla donna è parso che si comportasse in modo strano e ha fatto una video-chiamata al cellulare di Eleonor. Ha risposto il nipote di sei anni, che era rimasto a casa con il fratellino mentre la madre giaceva morta nel letto. Il piccolo, ha riferito la donna, ha mostrato in videochiamata il corpo della mamma a letto; inorridita, la zia ha subito allertato i carabinieri.

