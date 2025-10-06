Filma le ragazze sotto le gonne: caccia al maniaco 

«Ci ha ripreso con il telefonino sotto la gonna e quando lo abbiamo affrontato e gli abbiamo detto di cancellare i video, prima ha tentennato e poi è scappato. L’abbiamo inseguito e poi avvisato alcune pattuglie presenti in piazza del Carmine».

L’allarme, lanciato da alcune adolescenti questo fine settimana, ha impiegato pochissimo a diffondersi nelle chat dei giovani della città. Per il momento il presunto maniaco – che sabato sera è stato accerchiato da alcune ragazzine, qualcuna anche minorenne, nel Corso Vittorio Emanuele – dopo la fuga è riuscito a far perdere le sue tracce. La segnalazione, però, è già arrivata alle forze dell’ordine che starebbero già chiedendo i filmati dei locali della zona.

Il racconto

«Stavamo bevendo sedute all’esterno di un pub», racconta una delle adolescenti, «e quando stavamo andando via è arrivata la cameriera del locale che si trovava dall’altra parte della strada, dicendoci che c’era uno tizio che stava fotografando e facendo video alla nostra amica che indossava la gonna. Ogni volta che si alzava, usava il telefonino per riprenderla sotto i vestiti». Immediata è scattata la reazione del gruppo di amiche, a difesa della giovane che, stando alle indiscrezioni, non sarebbe ancora maggiorenne. «Siamo andate da lui e ci siamo messe ad urlare», prosegue la ragazza, «un uomo adulto, oltre i quarant’anni, che fa così è assurdo. Gli chiediamo di prendere il telefono ed eliminare le foto, poi di eliminare anche quelle dal cestino per evitare che le ripristinasse. Lui faceva finta di non capire e lo spegneva. Quando siamo riuscite a farci aprire l’archivio, a suon di urla, abbiamo visto i video. Ce ne erano tanti. Abbiamo insistito per fargli cancellare tutto ma con un balzo è fuggito».

L’inseguimento

Una delle giovani, appena maggiorenne, si è messa all’inseguimento, sotto lo sguardo preoccupato di tanti che a quell’ora (mancava poco alla mezzanotte) erano ancora in giro in Corso Vittorio o consumavano fuori dai locali. La ragazza urlava e chiedeva a tutti di fermarlo, tanto che quattro ragazzi hanno provato a fargli lo sgambetto e bloccarlo, ma l’uomo è stato più veloce ed è riuscito a scappare sino alla zona di piazza del Carmine, inseguito sempre dalla giovane e da quattro clienti di alcuni pub che hanno assistito alla scena.

«Alla fine», spiega una delle giovani, «abbiamo chiamato la polizia e raccontato com’era vestito, ma è riuscito a dileguarsi». La segnalazione ha fatto subito il giro delle chat dei giovanissimi, ma ci sarebbe già chi ha chiesto di poter vedere i video di quella sera.

