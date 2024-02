Film sul mondo arabo, domani via al festival 

Al via domani, al Teatro Massimo, la XX edizione di Al Ard Film Festival, organizzato dall’associazione culturale Amicizia Sardegna Palestina ODV, con il contributo della Regione e la collaborazione dell’Università di Cagliari e della Società Umanitaria – Cineteca Sarda e patrocinato dal Comune. Un appuntamento che da vent’anni apre al pubblico gli orizzonti della Palestina e del mondo arabo.

Cinque serate, dal 20 al 24 febbraio, con proiezioni, incontri con registi sardi e internazionali, dibattiti, eventi nelle scuole e tanto altro. Le proiezioni dei film si susseguiranno tutti i giorni dalle 15 alle 22, intervallate dagli incontri presenti alla manifestazione. Delle oltre cento pellicole inviate, la Commissione esaminatrice ne ha selezionato 31 , di cui 7 saranno premiate nella serata finale.

Si inizia domani alle 17 con le prime tre proiezioni: “Lyd”, di Rami Younis, Sarah Ema Friedland e “Bread and Butter” di Marwa Marwah Jbara Tibi, sono i primi due documentari lunghi in concorso in questa edizione; seguiti dalla prima fiction “The Key”, un thriller politico e psicologico, del noto regista palestinese Rakan Mayasi già autore del film “Bonboné”. La prima serata si concluderà con la rappresentazione teatrale “Nakba. I nostri occhi sono i nostri nomi”, di Enrico Frattaroli, con Franco Mazzi. La Giuria sarà chiamata a esprimersi su film che trattano temi ancora caldi come la questione del popolo Saharawi, con il corto “Little Sahara”, dello spagnolo Emilio Martì Lopez previsto per mercoledì o che riportano alla drammatica situazione dei rifugiati in Libano, come l’imponente “In the Shadow of Beirut”, dei due artisti irlandesi Stephen Gerard Kelly, Garry Keane, quest’ultimo, già regista del candidato all’Oscar “Gaza”, in cartellone venerdì.

