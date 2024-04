Film su Siani, studenti al cinema: applausi alla scena dell’omicidio 

Napoli. Durante la proiezione del film Forapasc, hanno applaudito alla scena dell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra nel 1985. È accaduto nei giorni scorsi in un cinema del Vomero, protagonisti alcuni studenti di una scuola media. «Un gesto grave, che sconcerta e preoccupa. Intendo agire per fare piena luce sull’accaduto», ha scritto sui social il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Paolo Siani, fratello di Giancarlo, ha scritto sui social: «Alla morte non si applaude, mai, per nessuno. Ma se invece accade, se alcuni ragazzi di una scuola che si sta impegnando per far crescere in loro il senso della legalità, applaudono alla morte violenta, bisogna interrogarsi sul perché».

