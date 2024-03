Film, libri e laboratori a Casa Cultura 

A Casa Cultura anche questo scorcio del mese si rivela ricco di iniziative. Da qualche giorno è partita la rassegna organizzata da Comune, Unione del Barigadu e Licanìas.

Mercoledì 20, alle 17, si prosegue con “Crescere lettori”, iniziativa inserita nel progetto di promozione della lettura per i bambini sino a 6 anni. Venerdì 22, alle 11, sarà la volta di “Pasqua in biblioteca”, con letture e laboratori creativi dedicati ai bimbi della classe quinta della scuola primaria. In serata si tornerà a Casa Cultura, alle 18, con la presentazione del libro “Francesco Salis: un maestro per la comunità” a cura di Antonio Pinna, che dialogherà con l’esperto di lingua sarda Antonio Ignazio Garau.

Lunedì 25 i bambini dai 3 e 7 anni potranno partecipare a “Viva la Pasqua”; in programma letture e attività di laboratori con le operatrici della Casa Cultura. Si chiude con la proiezione di un film “Polvere” di Paolo Carboni. L’appuntamento è per giovedì 28 alle 18, occasione che vedrà il regista dialogare con il pubblico. Confermati “L’angolo dei compiti” e l’attività di ludoteca.

